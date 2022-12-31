Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci
Pubblicità

Area Urbana

LA DENUNCIA ASGI
ufficio-immigrazione-asilo-questura-di-cosenza
Area Urbana 3 ore fa

Richiedenti asilo, la denuncia a Cosenza e Crotone: «Prassi illeggittime, ritardi, senza diritti»

La denuncia Asgi: attese interminabili per accedere alla procedura d'asilo, appuntamenti rinviati fino al 2026, avvocati lasciati fuori dagli uffici...
Giornata memoria trans Giornata memoria trans
Area Urbana 4 ore fa

Giornata della memoria trans a Cosenza, Caruso: «Condannare ogni atto di omolesbobitransfobia»
Vaglio Lise area R4
Roberto occhiuto Governatore Calabria Roberto occhiuto Governatore Calabria
Area Urbana 4 ore fa

Nuovo policlinico di Rende: Occhiuto tira dritto “priorità è il territorio e non i centri urbani. Vaglio Lise area inadatta”
Pubblicità .
Lavori contro allagamenti
Area Urbana 5 ore fa

Cosenza, al lavoro su pozzetti e caditoie contro gli allagamenti. De Cicco: «Segnalate situazioni a rischio»
Via Savoia Aterp - Orlandino Greco
Area Urbana 6 ore fa

Cosenza: stabile Aterp di via Savoia, Orlandino Greco «l’interrogazione di Furgiuele non può essere ignorata»
Franco Perna
Area Urbana 7 ore fa

‘Ndrangheta a Cosenza: il boss Franco Perna va ai domiciliari dopo oltre 30 anni di carcere
Altro Area Urbana
Pubblicità

Cerco Eventi Logo

Eventi in Arrivo

Provincia

acquappesa incidente auto scarpata
Provincia 11 ore fa

Due incidenti in poche ore nel Cosentino: auto in una scarpata ad Acquappesa. Grave impatto a San Pietro in Guarano

Due incidenti nel Cosentino: una donna recuperata dopo un volo fuori strada lungo la strada per le Terme Luigiane, mentre...
DUMPING CONTRATTUALE
contratti-pirata_lavoratori_bar_ristoranti contratti-pirata_lavoratori_bar_ristoranti
Area Urbana 23 ore fa

Contratti pirata a Cosenza: fino al 13% dei lavoratori dei bar e ristoranti pagati meno del dovuto
Omaggio a Vincenzo Roberti Rotary Omaggio a Vincenzo Roberti Rotary
Provincia 1 giorno fa

Il Rotary Presila Cosenza Est celebra Vincenzo Roberti: bridge come eredità di intuito, intelligenza e comunità
Pubblicità .
107 anas incidente
Provincia 1 giorno fa

Incidente sulla Statale 107 nei pressi di Monte Scuro: due auto coinvolte, un ferito
parco pala eolico 02
Provincia 2 giorni fa

Eolico, tra opportunità e tutela ambientale. L’analisi in un convegno a San Lorenzo del Vallo
IL REPORT LEGAMBIENTE
Canadair-incendio-Cosenza
Area Urbana 2 giorni fa

Cosenza in fiamme: è la provincia più devastata d’Italia, dati allarmanti sugli incendi 2025
Altro Provincia

Ionio

Savino_Mattarella-e-Meloni Savino_Mattarella-e-Meloni
Ionio SCONTRO POLITICO 1 giorno fa

Piano anti-Meloni, Savino: «Scontro tra Quirinale e Palazzo Chigi? A rischio democrazia»
Cariati_ostetrica-assente Cariati_ostetrica-assente
Ionio LA DENUNCIA NURSIND 1 giorno fa

Sos sanità a Cariati, consultorio chiuso: ostetrica assente e servizi sospesi ‘a data da destinarsi’
Acquaformosa - Patrizia Torcicollo e Era Rocco Acquaformosa - Patrizia Torcicollo e Era Rocco
Ionio 1 giorno fa

Acquaformosa: Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con gli alunni del Polo Arbereshe
Ospedale Trebisacce 2 Ospedale Trebisacce 2
Ionio 2 giorni fa

Ospedale di Trebisacce: avviati i lavori di consolidamento statico e antisismico
Educational Framework Educational Framework
Ionio 2 giorni fa

Cassano Ionio, al via il progetto Educational Framework, supporto educativo per i minori
Grazia Ciappetta Grazia Ciappetta
Ionio 2 giorni fa

“Vesti d’arte” premia la cosentina Grazia Ciappetta: un riconoscimento al valore dell’arte-terapia

Tirreno

Zecchino d'Oro Mario Zecchino d'Oro Mario
Tirreno 1 giorno fa

Da Praia a Mare allo Zecchino d’Oro, Mario sarà l’unico bambino calabrese in gara
De-Tommaso_Caruso De-Tommaso_Caruso
Provincia MINACCE AL SINDACO 2 giorni fa

Minacce al sindaco di San Lucido: due proiettili per De Tommaso. Caruso: “Stop escalation”
Diamante nuovi alloggi Polizia Diamante nuovi alloggi Polizia
Tirreno 5 giorni fa

Diamante, nuovi alloggi per la Polizia di Stato grazie ad un finanziamento di 2milioni di euro
Ilaria Battaglia Ilaria Battaglia
Tirreno LA TRAGEDIA 6 giorni fa

Comunità nel dolore per la morte di Ilaria Battaglia: travolta da un Frecciarossa a Praia a Mare
Sindaco De Tommaso San Lucido Sindaco De Tommaso San Lucido
Cronaca Presentata denuncia 6 giorni fa

San Lucido, proiettili davanti al Municipio: il sindaco De Tommaso denuncia e rassicura la comunità
Porto turistico di Scalea Porto turistico di Scalea
Tirreno 7 giorni fa

Porto turistico di Scalea, Italia Nostra rinnova il no: «Danni a Torre Talao e alla costa»

Cronaca

Il ferimento
coltellate carabinieri
Cronaca 2 giorni fa

Sibari, lite tra stranieri finisce a coltellate. Denunciato un minorenne
IL DRAMMA
Frecciarossa Paola2 Frecciarossa Paola2
Cronaca 1 settimana fa

Tragedia a Praia a Mare: donna muore travolta da un Frecciarossa. Caos e ritardi fino a 6 ore
IN GRAVI CONDIZIONI
Incidente Coreca Amantea statale 18 Incidente Coreca Amantea statale 18
Cronaca 1 settimana fa

Gravissimo incidente ad Amantea: motociclista precipita in una scarpata dopo lo schianto con un’auto
coinvolte tre auto
Elisoccorso
Cronaca 1 settimana fa

Ennesimo grave incidente a San Marco Argentano: un ferito trasportato a Cosenza in elicottero
DIVIETO VIOLATO
distributori bevande alcoliche
Area Urbana 1 settimana fa

Cosenza, vendita di bevande alcoliche in orario notturno: sequestrati diversi distributori automatici
PIOGGIA DI DASPO
rossanese
Cronaca 1 settimana fa

Tafferugli allo stadio e risse in un locale: pioggia di daspo e divieti per i tifosi della Rossanese
ipotesi peculato
Slot machine abusive e scommesse illegali circolo
Area Urbana 2 settimane fa

Maxi sequestro da 12 milioni a Cosenza: blitz su società di giochi e scommesse
La lite e il delitto
omicidio polizia notte
Cronaca 2 settimane fa

Omicidio nel Cosentino: vittima uccisa a coltellate, l’autore è in fuga
Il caso
Colonia San Benedetto Beato Maria Fusco Maschile Cetraro
Cronaca 2 settimane fa

Presunte violenze ai danni di un bambino in casa famiglia a Cetraro, intervengono i carabinieri
Altro Cronaca

Focus

Sport

Cosenza Calcio
Cosenza incontro Caruso Gualtieri
Sport 2 giorni fa

Caruso riceve il DG del Cosenza Gualtieri “Professionista serio, ma non accorcia le distanze tra me e la proprietà”

Il primo cittadino apprezza la serietà e il "garbo" del DG, che lo ha informato della nuova strategia ma ha...
Gualtieri Cosenza Calcio incontro con i giornalisti Gualtieri Cosenza Calcio incontro con i giornalisti
Sport 2 giorni fa

Cosenza Calcio, il DG Gualtieri “vogliamo cambiare, chiedo coesione”. Poi assicura “nessuno parte a gennaio “

Il Direttore Generale riconosce le "lacune" comunicative della società e promette una "ristrutturazione totale" del club, ma viene incalzato dai...
Nazionale-fotografia-subacquea-cosenza-cosentini
Area Urbana 3 giorni fa

Mondiali di fotografia subacquea: trionfo azzurro. Due ori arrivano da Cosenza
Antonio Fuoco
Sport 4 giorni fa

Antonio Fuoco è Re di Macao. Con la Ferrari monopolizza il weekend GT World Cup (Pole, Gara, Fastest Lap)
Pirossigeno Cosenza_01
Sport 4 giorni fa

Futsal Serie A – Rocambolesca sconfitta per la Pirossigeno Cosenza: Pomezia vince 4-3
Latina Cosenza Ok
Sport 5 giorni fa

Cosenza, blitz da tre punti a Latina: Mazzocchi firma il successo, i rossoblu volano a -2 dalla vetta
Baldovino Cimino
Sport 6 giorni fa

Tegola Cosenza Calcio che perde il suo terzino di ruolo. Grave infortunio per Baldovino Cimino, sarà operato
GIRO D'ITALIA 2026
GirodItalia
Sport 1 settimana fa

Giro d’Italia 2026, la carovana rosa torna nel Sud: la Calabria è protagonista
Altro Sport

Video

occhiuto e de salazar occhiuto e de salazar
Area Urbana Sanità 6 ore fa

Occhiuto: “Cardiochirurgia a Cosenza entro gennaio e spinta per uscire dal commissariamento”
Capomolla all’UniCal: “la droga è il vero nemico dei giovani, serve una rivoluzione educativa” Capomolla all’UniCal: “la droga è il vero nemico dei giovani, serve una rivoluzione educativa”
Area Urbana Emergenza sociale 9 ore fa

Capomolla all’UniCal: «la droga è il vero nemico dei giovani, serve una rivoluzione educativa»
deposito armi e droga deposito armi e droga
Calabria 10 ore fa

Scoperto un deposito di armi e droga in un magazzino, arrestato un commerciante 44enne
estorsioni arresto carabinieri reggio estorsioni arresto carabinieri reggio
Calabria La denuncia della vittima 11 ore fa

Estorsioni: imprenditore costretto per anni a pagare il 6% sugli appalti, un arresto
corsi formazione inchiesta KR corsi formazione inchiesta KR
Calabria L'inchiesta 1 giorno fa

Corruzione e favoritismi su corsi di formazione e concorsi TFA, nuovi arresti: coinvolto ex docente del MIUR

Altre Notizie

Altri articoli

Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Pubblicità
🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA