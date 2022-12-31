Oggi si discute sull'approvazione del programma di Governo Occhiuto in Consiglio Regionale. Il punto più controverso nel fitto ordine del...
Firmata un'intesa sulla sanità tra Occhiuto e l’Emilia Romagna per ridurre la mobilità dei pazienti calabresi e valorizzare le eccellenze...
Da Cosenza parte un progetto destinato a rivoluzionare il mercato immobiliare: “Adesso” unisce tecnologia, trasparenza e formazione per offrire il...
La denuncia Asgi: attese interminabili per accedere alla procedura d'asilo, appuntamenti rinviati fino al 2026, avvocati lasciati fuori dagli uffici...
Due incidenti nel Cosentino: una donna recuperata dopo un volo fuori strada lungo la strada per le Terme Luigiane, mentre...
Il primo cittadino apprezza la serietà e il "garbo" del DG, che lo ha informato della nuova strategia ma ha...
Governare la mobilità sanitaria puntando alla riduzione del fenomeno e alla valorizzazione delle attività di eccellenza che si realizzino nelle strutture pubbliche. Sono questi gli obiettivi...
Interventi di manutenzione in città per garantire strade più sicure, soprattutto in vista delle piogge invernali, assicurando un corretto deflusso dell’acqua e riducendo i rischi per...
A Vignola un Gratta e Vinci da 10 euro regala 2 milioni di euro: la titolare della ricevitoria racconta l’emozione per la vincita record e spera...
A Palazzo De Nobili avviato il percorso per ricostruire la rete regionale di ALI – Autonomie Locali Italiane. Il primo cittadino di Catanzaro, Fiorita: «Ridare forza...
Orlandino Greco difende l’interrogazione di Furgiuele sullo stabile ATERP di via Savoia, occupato abusivamente da oltre dieci anni: «un caso emblematico di immobilismo istituzionale che penalizza...
Lo storico boss, condannato all’ergastolo per gli omicidi di Armando Bevacqua e Sergio Cosmai, lascia il carcere per gravi motivi di salute; il provvedimento del Tribunale...
L’amministratore unico di Sorical, Calabretta illustra il progetto per superare l'emergenza idrica e mettere in sicurezza l'acquedotto Abatemarco. Sul tavolo un investimento da 36 milioni di...
L'uomo è stato deferito per il reato di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere contestata la sanzione amministrativa per...
Somministrazioni illegali di alcolici a minori. Un barista sorpreso a fornire alcol ad un ragazzino di età inferiore ai 16 anni
Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.