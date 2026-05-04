10eLotto: colpaccio a Rota Greca. Vinti 50.000 euro con un ‘9’ oro 

ROTA GRECA (CS) – Il 10elotto, nell’ultima estrazione, ha regalato un tris di vincite da 50.000 euro ciascuna ad altrettanti fortunati vincitori in Calabria, Abruzzo e Puglia.

10eLotto: 50.000 euro a Rota Greca

Come riporta – riporta l’Agenzia Agimeg – a Rota Greca, in provincia di Cosenza, sono stati vinti 50.000 euro con un ‘9’ oro in un’estrazione frequente (ogni 5 minuti). La ricevitoria fortunata è stata quella di via Roma. Altri 50.000 euro sono stati vinti a San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti, con un ‘9’ oro in modalità frequente.

La giocata è stata realizzata nell’attività di via di Paolo Giovanni. Infinte, un giocatore di Grottaglie, in provincia di Taranto, ha vinto al 10elotto 50.000 euro con un ‘9’ oro in modalità frequente. Il locale fortunato è quello di piazza Regina Margherita.