Il 2025 tra eventi estremi e clima impazzito: dal caldo record allo zero termico a 4.000 metri

ROMA – Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi e meteorologicamente violenti mai osservati in Italia. Dal terzo gennaio più caldo mai registrato ai 36 eventi estremi concentrati in appena tre giorni di febbraio, fino allo zero termico risalito a 4.000 metri in pieno dicembre. Secondo le analisi del Copernicus Climate Change Service (C3S)-Ecmwf, la temperatura media globale ha superato di circa 1,5-1,6 gradi i livelli dell’era pre-industriale, avvicinando in modo inquietante le soglie critiche dei riscaldamento.

Le acque si stanno scaldando con una velocità superiore alla media globale, trasformando il bacino in un vero serbatoio di energia capace di alimentare fenomeni estremi: temporali violenti, nubifragi, trombe marine e ondate di calore sempre più frequenti e durature. Allo stesso modo, il drammatico impatto della crisi climatica sulle Alpi, dove i ghiacciai arretrano e il permafrost si degrada, minacciando risorse idriche e stabilità dei versanti, con un rischio crescente di frane e dissesti idrogeologici.

Dodici mesi di clima impazzito: la cronologia del 2025

• Gennaio si è aperto con un Capodanno dominato dall’anticiclone africano.

• Febbraio ha registrato 36 eventi meteo estremi in tre giorni, colpendo in particolare la costa toscana.

• Marzo, con 107 eventi, ha portato l’Italia al primo posto nel Mediterraneo per fenomeni estremi.

• Aprile è stato segnato da frane e alluvioni diffuse.

• Maggio ha esordito con temperature quasi estive, toccando i 30 gradi.

• Giugno è risultato tra i più caldi di sempre.

• Luglio ha visto 18 città in allerta rossa per caldo su 27 monitorate.

• Agosto ha chiuso una delle estati meteorologiche più calde mai registrate.

• Settembre ha portato alluvioni eccezionali in Lombardia.

• Ottobre ha fatto segnare un’anomalia opposta, risultando il mese più fresco dell’anno.

• Novembre è tornato a mostrare il volto più instabile del clima, con alluvioni e nevicate in pianura.

• Dicembre ha riportato l’anticiclone africano e uno zero termico schizzato fino a 4.000 metri sulle Alpi.

Un anno che più di altri fotografa l’urgenza dell’adattamento e della mitigazione climatica, mentre l’Italia si trova a fare i conti con un Mediterraneo che si tropicalizza e con montagne che perdono la loro identità glaciale. Il 2025 si chiude così come era iniziato: nel segno di un clima sempre più estremo e imprevedibile.