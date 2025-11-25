Il 25 novembre ricordando Lea Garofalo: deposta corona al monumento dedicato al suo coraggio

PETILIA POLICASTRO (KR) – Un omaggio a Lea Garofalo, nel giorno dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne. Un momento per ricordare la testimone di giustizia, uccisa nel milanese il 24 novembre 2009 dopo aver denunciato i traffici illegali del compagno. L’amministrazione comunale di Petilia Policastro ha deposto una composizione floreale al monumento dedicato alla donna, in una cerimonia che coincide anche con il sedicesimo anniversario del suo omicidio.

Lea Garofalo “La legalità passa dal riconoscere simboli come lei”

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore simbolico e civile di questa ricorrenza: “Ci sono giorni che vanno onorati e celebrati per il loro profondo significato e per ciò che rappresentano per una comunità come quella di Petilia Policastro. È il caso del 24 e del 25 novembre: nel primo giorno si rinnova il tributo alla memoria di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ’ndrangheta, simbolo universale di coraggio femminile e legalità”. Il 24 novembre rappresenta “non solo un momento di commemorazione, ma un’occasione per riflettere collettivamente sul ruolo di Lea e sul significato più profondo del rispetto verso le donne e i loro diritti”.

La cerimonia

A deporre la composizione floreale sono stati il sindaco Simone Saporito, le assessore Carmelina Comberiati ed Elisabetta Cistaro, insieme al Comando della Polizia locale. La delegazione ha ribadito “il valore del suo sacrificio, la forza con cui ha scelto di ribellarsi all’omertà e alla violenza, e il desiderio di lasciare un segno indelebile per la sua terra”. “La legalità, valore che l’Amministrazione comunale petilina ha sempre posto al centro del suo percorso, passa proprio dal riconoscere i simboli come Lea Garofalo e dal promuovere il rispetto dei diritti delle donne ogni giorno, non limitandosi a celebrazioni o all’apposizione di targhe”.

In occasione del 25 novembre, aggiunge: “Bisogna onorarla, tutelare la sua dignità, proteggerla da ogni forma di abuso e violenza, valorizzarne il ruolo sociale e civile”. Il messaggio dell’amministrazione diventa ancora più significativo se letto alla luce del passato recente della comunità: “E questo messaggio è ancora più importante che parta da Petilia Policastro, che ha attraversato in un recente passato uno dei momenti più drammatici e bui della sua storia, segnato da episodi di violenza sulle donne e da cronache che fanno riflettere sull’importanza di un cambiamento culturale concreto e diffuso”.

Lea Garofalo, si legge ancora, “è esempio di coraggio e determinazione, rappresenta il volto della ribellione all’illegalità e testimonia che un futuro diverso è possibile. La sua storia deve essere raccontata ovunque (a scuola, in famiglia, nello spazio pubblico) perché i valori di legalità, rispetto e parità devono diventare patrimonio condiviso”.