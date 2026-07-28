Lavoro: 53 nuovi assunti per rilanciare i Centri per l’impiego, firmati i contratti

CATANZARO – La Regione Calabria rafforza la rete dei Centri per l’impiego con 53 nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Alla Cittadella regionale di Catanzaro sono stati sottoscritti i contratti per 40 unità appartenenti all’area degli istruttori e 13 funzionari dell’elevata qualificazione, che andranno a potenziare i servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale.

Ad accogliere i nuovi dipendenti sono stati gli assessori regionali al Personale Antonio Montuoro e al Lavoro Giovanni Calabrese, insieme ai dirigenti generali dei rispettivi dipartimenti, Fortunato Varone e Marina Petrolo. Presenti anche i dirigenti di settore Roberta Cardamone e Sergio Tassone e il responsabile del procedimento Gianpaolo Cristiano.

Centri per l’impiego, l’investimento sul capitale umano

Montuoro e Calabrese hanno sottolineato come il percorso di riorganizzazione avviato nel 2021 dalla Giunta Occhiuto rappresenti un investimento strategico sul capitale umano e sul rinnovamento generazionale dell’amministrazione regionale.

«Il rafforzamento dell’organico – ha detto Calabrese – rappresenta anche il riconoscimento dell’eccellente lavoro svolto dal dipartimento Lavoro e dalla rete dei centri per l’impiego, protagonisti di una profonda azione di rilancio delle politiche attive del lavoro in Calabria. Grazie all’impegno, alla competenza e alla professionalità del personale, i centri per l’impiego sono diventati un punto di riferimento per cittadini e imprese, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attuazione delle misure di politica attiva e il sostegno ai percorsi di inserimento e reinserimento occupazionale».

«Le nuove assunzioni consentiranno di consolidare ulteriormente questa rete sul territorio, rafforzando la capacità di risposta ai bisogni delle comunità e rendendo i centri per l’impiego ancora più efficienti, moderni e vicini a cittadini e imprese. Un investimento sulle persone – ha affermato in conclusione l’assessore al Lavoro – significa investire sul futuro del lavoro e dello sviluppo della Calabria».

Entro l’anno altri 30 ingressi

L’assessore al Personale Antonio Montuoro ha evidenziato il valore delle nuove assunzioni nell’ambito del percorso di rafforzamento della macchina amministrativa regionale.

«Le nuove assunzioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa regionale avviato dalla Giunta della Calabria e previsto dal Piano delle assunzioni approvato con Dgr n. 134 del 25 marzo 2026. Anche quest’anno abbiamo inteso rafforzare i nostri uffici con nuove assunzioni che non rappresentano un semplice adempimento burocratico ma si tratta, invece, di un investimento strategico e tangibile sul capitale umano della nostra Regione».

«Nessuna riforma, nessuna visione politica può camminare senza una struttura amministrativa solida, motivata e competente. Con questi nuovi ingressi – ha rimarcato infine Montuoro – la nostra amministrazione si dimostra più moderna, più forte e decisamente più vicina alle esigenze del territorio».

Nel corso dell’incontro, i dirigenti Petrolo e Varone hanno inoltre comunicato che il programma di rafforzamento proseguirà nei prossimi mesi: nel corso dell’anno saranno inserite ulteriori 30 unità, di cui 26 istruttori e 4 funzionari già presenti nelle graduatorie vigenti. Con questi ulteriori ingressi saranno complessivamente 83 le nuove assunzioni programmate per potenziare la struttura regionale.