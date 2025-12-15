“800mila euro per Sandokan, ma la Calabria resta sullo sfondo”: l’affondo di Tridico

COSENZA – “Svelata ancora una volta la Calabria Straordinaria di Occhiuto. La tanto chiacchierata serie tv Sandokan, geolocalizzata in Calabria solo per qualche ripresa sporadica, alla modicissima cifra di 800mila euro sprecati per una fiction che nulla apporterà alla nostra regione, non fa altro che suggellare i metodi discutibili e fuorvianti del governatore”. Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

Le accuse del M5S sulla serie Sandokan

“E così apprendiamo – aggiunge Tridico – che Sandokan è stato girato per lo più nel Lazio, in Toscana e in uno studio televisivo. A questo punto viene da chiederci se Occhiuto ne sia a conoscenza, perché vuol dire che sta continuando a prendere in giro i calabresi con una narrazione farlocca della realtà”.

Secondo l’esponente M5S, se il presidente della Regione fosse consapevole delle modalità di realizzazione della fiction, si tratterebbe di una scelta politica discutibile. In caso contrario, la situazione apparirebbe ancora più grave.

“Nessun controllo sulla spesa pubblica”

“In caso contrario – prosegue Tridico – è ancora più grave: oltre a dovere incassare a sua volta una beffa, significa che non vi è alcun controllo sulla spesa pubblica. Insomma, 800mila euro per qualche ripresa in località comunque meravigliose che potrebbero essere pubblicizzate molto meglio sembrano un’offesa alla decenza”.

Nel mirino finiscono anche i fondi europei destinati alla cultura, utilizzati – secondo l’europarlamentare – in modo inefficace e poco trasparente.

Fondi europei e polemica sulla “Calabria Straordinaria”

“Così vengono spesi i fondi europei alla cultura, per una Calabria Straordinaria solo nei piani alti della Cittadella regionale”, conclude Tridico, rilanciando una critica netta alla strategia di promozione culturale e turistica della Regione Calabria.