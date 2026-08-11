Paura sull’A2: autocisterna carica di benzina e gasolio prende fuoco, traffico bloccato

VIBO VALENTIA – Paura in Autostrada A2, sul tratto vibonese al km 361 direzione sud della Salerno-Reggio Calabria per una autocisterna, contenente benzina e gasolio, in fiamme. Il mezzo ha preso fuoco per cause da accertare e solo la prontezza dell autista ha evitato conswguenze peggiori.

Alcuni automobilisti in transito hanno avvisato la polizia stradale ed il pronto intervento della Pattuglia della Sezione di Vibo Valentia ha immediatamente bloccato il traffico tenendo il mezzo in fiamme a distanza di sicurezza e possibili pericoli derivanti dalle fiamme.

Sul posto si portavano 3 equipaggi dei Vigili del.Fuoco che provvedevano allo spegnimento delle fiamme ed al raffreddamento della cisterna per motivi di sicurezza. Le operazioni si sono prolungate fino alle 14.15 salvo poi riprendere la viabilità sulla sola corsia di sorpasso, sotto la supervisione dell Anas e di un’altra pattuglia della Sezione di Vibo intervenuta in ausilio dei colleghi.