Calabria
A2, presidio degli agricoltori a Falerna e traffico bloccato: chiusi gli svincoli in entrambe le direzioni
Dalle ore 7:00, la manifestazione ha comportato la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Falerna, sull’autostrada A2. Per gli automobilisti diretti a Nord e a Sud si consiglia di utilizzare l’uscita di Lamezia Terme e proseguire lungo la SS18
FALERNA (CZ) – Disagi alla circolazione sull’autostrada A2 del Mediterraneo a causa di una nuova manifestazione da parte dei lavoratori del comparto agricolo che, dalle ore 7:00, ha determinato la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Falerna, in entrambe le direzioni di marcia. Il provvedimento interessa sia i veicoli diretti verso Nord sia quelli che viaggiano verso Sud, con conseguenti modifiche ai percorsi abituali.
Presidio a Falerna: il percorso alternativo consigliato
Per limitare i disagi, Anas rende noto agli automobilisti in uscita dall’A2 in corrispondenza di Falerna viene consigliato di utilizzare lo svincolo di Lamezia Terme e di proseguire lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore. La stessa indicazione vale per i veicoli diretti verso Sud, che dovranno tenere conto della chiusura e pianificare il tragitto alternativo.
La raccomandazione è quindi quella di prestare attenzione alla viabilità e di seguire il percorso suggerito per evitare di raggiungere lo svincolo di Falerna, attualmente interdetto in entrambe le direzioni.
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