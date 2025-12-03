Arriva da fuori città e abbandona i suoi rifiuti: l’incivile individuato e denunciato

CROTONE – Tolleranza zero contro gli scarichi illeciti di rifiuti. Il Nucleo Operativo Ambientale (NOA) della Polizia Locale di Crotone ha individuato e denunciato un uomo che, arrivato da fuori città, ha abbandonato sacchi di rifiuti nei pressi dei cassonetti dell’area INPS. L’episodio è stato registrato grazie alle videocamere di sorveglianza installate nella zona e analizzato dagli agenti coordinati dal comandante Francesco Iorno, impegnati in una costante attività di contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti.

Le immagini hanno mostrato il trasgressore mentre depositava rifiuti in violazione delle nuove norme, oggi molto più severe verso chi inquina e compromette il decoro urbano. Per l’uomo è scattata una denuncia penale, con conseguente avvio del procedimento giudiziario, accompagnata da una sanzione amministrativa di 750 euro. Non solo: è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, misura prevista dalle recenti disposizioni contro gli scarichi abusivi.

La Polizia Locale ribadisce che il potenziamento dei controlli e l’inasprimento delle pene sono strumenti indispensabili per combattere un fenomeno che danneggia ambiente e vivibilità urbana. Le attività di monitoraggio – assicurano dal Comando – proseguiranno senza sosta, per tutelare la città e scoraggiare comportamenti incivili.