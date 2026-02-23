Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Abitazione distrutta da un incendio, interdetta un’ala dell’edificio: gravi danni strutturali

Calabria

Abitazione distrutta da un incendio, interdetta un’ala dell’edificio: gravi danni strutturali

L’incendio ha interessato il primo piano e il sottotetto di un fabbricato. L’intervento dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito, ma gravi danni strutturali

Pubblicato

3 minuti fa

il

incendio abitazione via margherita pianopoli 01

PIANOPOLI (CZ) – Un violento incendio si è sviluppato in via Margherita n. 28, nel comune di Pianopoli, centro della provincia catanzarese. Le fiamme hanno interessato il primo piano e il sottotetto di una porzione di fabbricato disposta su tre livelli, causando la completa distruzione di suppellettili e mobilia presenti all’interno dell’abitazione.

L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, anche a causa delle elevate temperature sprigionate dal rogo, che hanno compromesso parte della struttura.

incendio abitazione via margherita pianopoli 02

Il calore intenso ha provocato danni strutturali al solaio del locale adibito a magazzino, situato al piano terra. Per motivi di sicurezza, è stato interdetto l’accesso all’intera ala dell’edificio interessata dall’incendio, al fine di evitare ulteriori rischi. Non si registrano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale del SUEM 118. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA