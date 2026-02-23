Abitazione distrutta da un incendio, interdetta un’ala dell’edificio: gravi danni strutturali

PIANOPOLI (CZ) – Un violento incendio si è sviluppato in via Margherita n. 28, nel comune di Pianopoli, centro della provincia catanzarese. Le fiamme hanno interessato il primo piano e il sottotetto di una porzione di fabbricato disposta su tre livelli, causando la completa distruzione di suppellettili e mobilia presenti all’interno dell’abitazione.

L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, anche a causa delle elevate temperature sprigionate dal rogo, che hanno compromesso parte della struttura.

Il calore intenso ha provocato danni strutturali al solaio del locale adibito a magazzino, situato al piano terra. Per motivi di sicurezza, è stato interdetto l’accesso all’intera ala dell’edificio interessata dall’incendio, al fine di evitare ulteriori rischi. Non si registrano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale del SUEM 118. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.