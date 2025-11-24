Segnala una notizia

Abusi sessuali e maltrattamenti sui figli minori: 42enne condannata a 8 anni

La donna, ritenuta responsabile di abusi e violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia, è stata arrestata dai Carabinieri dopo la condanna definitiva

carabinieri 1

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Abusi, anche di natura sessuale, e maltrattamenti in famiglia. Dovrà scontare una condanna definitiva ad 8 anni, una donna di 42 anni, residente a Isola Capo Rizzuto, che è stata arrestata dai Carabinieri. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone al termine di un procedimento penale che ha confermato, in via definitiva, le gravi responsabilità contestate alla donna.

Abusi: le indagini condotte con il supporto dei servizi sociali

L’attività investigativa hanno permesso di delineare un quadro indiziario chiaro e documentato. Secondo quanto ricostruito, la 42enne avrebbe in più occasioni abusato dei propri figli minori, costringendoli a subire atti e vessazioni terminate solo grazie all’intervento dei militari. L’operazione rientra nelle attività costanti dell’Arma finalizzate al contrasto della violenza di genere e dei reati commessi in ambito familiare, con particolare attenzione alla tutela delle vittime più vulnerabili.

In un altro caso i Carabinieri di Scandale hanno eseguito un altro provvedimento della Procura di Crotone: un uomo di 52 anni è stato arrestato per scontare una pena di 3 anni di reclusione, dopo la condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia.

