Cosenza accende il Natale nel centro storico: l’albero illuminato apre le festività

COSENZA – Cosenza accende ufficialmente il Natale nel suo Centro storico. Ieri sera, in Piazza Ortale, si è svolta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale della città di Cosenza, un evento simbolico che ha segnato l’inizio delle festività natalizie e ha ribadito la centralità della parte antica della città nelle politiche di rilancio dell’Amministrazione comunale.

Alla manifestazione hanno preso parte il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e il sindaco Franz Caruso, insieme a numerose autorità civili e militari. L’iniziativa, proposta da Gianluca De Seta e organizzata dall’assessore alle Attività produttive Massimiliano Battaglia, ha voluto sottolineare il cambio di passo dell’Amministrazione comunale nella tutela e valorizzazione del Centro storico di Cosenza.

Caruso: «Il Centro storico è il gioiello di famiglia da proteggere»

Nel suo intervento, il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha ribadito l’importanza strategica del Centro storico, definendolo ancora una volta un vero e proprio gioiello di famiglia.

«Non c’è nulla di più prezioso del nostro Centro storico, simbolo delle nostre origini e della nostra storia. È la parte più bella della città e dobbiamo essere noi i primi a rispettarla e a tutelarne il decoro», ha dichiarato il primo cittadino.

La cerimonia dell’accensione dell’albero di Natale rappresenta, secondo il sindaco, un segnale concreto dell’attenzione costante dell’Amministrazione verso il cuore antico della città.

Padovano: Natale come momento di riflessione e legalità

Ad aprire ufficialmente la serata è stato il Prefetto Rosa Maria Padovano, che ha definito l’evento una bellissima occasione non solo dal punto di vista religioso, ma anche civico e istituzionale.

«L’accensione dell’albero di Natale nel Centro storico è un momento di riflessione che richiama le Istituzioni a un’attenzione sempre più alta verso il territorio», ha sottolineato il Prefetto.

La dottoressa Padovano ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine come presidio di legalità, rimarcando l’importanza della prevenzione e della collaborazione per contrastare episodi di criminalità, definiti comunque fenomeni isolati e minoritari.

Forze dell’Ordine e sinergia istituzionale a Cosenza

Nel corso del suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha ringraziato pubblicamente tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio, con un ringraziamento particolare al Questore Giuseppe Cannizzaro, prossimo a lasciare Cosenza per un nuovo incarico a Roma.

Riconoscimenti sono stati rivolti anche ai vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, a testimonianza di una forte sintonia istituzionale.

«Gli episodi negativi esistono, come in ogni città, ma non sono allarmanti. Sono segnali di disagio da intercettare e affrontare con responsabilità», ha precisato il sindaco.

Commercio, cultura e turismo: il ruolo del Centro storico di Cosenza

Il primo cittadino ha infine ringraziato Gianluca De Seta, la Consulta per il Commercio guidata dalla presidente Maria Grazia Cavaliere, e il cantastorie William Gatto, impegnato nella promozione della storia cittadina anche a beneficio dei turisti.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione culturale e commerciale del Centro storico di Cosenza, confermandone il ruolo centrale nelle strategie di sviluppo urbano.

«È una serata di festa e di allegria – ha concluso il sindaco Franz Caruso –. L’augurio è che questo Natale porti serenità alle famiglie e apra le porte a un 2026 migliore, all’insegna della speranza». Con l’accensione dell’albero in Piazza Ortale, Cosenza inaugura il Natale nel segno della tradizione, della legalità e del rilancio del suo Centro storico.