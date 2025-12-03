Lavori alla rete idrica e niente acqua. Scuole chiuse domani a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANI IN FIORE – Scuole chiuse domani a San Giovanni in Fiore. Lo ha deciso la sindaca Rosaria Succurro che ha firmato un ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole domani giovedì 4 dicembre in tutto il territorio Comunale a seguito dell‘interruzione idrica comunicata dalla Sorical per eseguire alcuni interventi programmati sulla rete.

” Ho firmato un’ordinanza – spiega la Succurro – che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 4 dicembre. La decisione si è resa necessaria a seguito della comunicazione di Sorical, che ha annunciato l’interruzione del servizio idrico dalle ore 9:00 alle 16:00 per un intervento tecnico programmato a Trepidò. Per evitare disagi e garantire le condizioni igienico-sanitarie minime a studenti, docenti e personale scolastico, abbiamo deciso la chiusura delle scuole per l’intera giornata. Confidiamo nella comprensione di tutti”.