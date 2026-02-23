Acqua: rubinetti chiusi agli utenti morosi? Sorical chiarisce: “Nessun distacco senza preavviso, procedure precise”

RENDE – Nelle ultime ore sono circolate notizie su presunti distacchi di acqua effettuati senza preavviso da parte di Sorical, la società che gestisce il servizio idrico in Calabria. A rispondere direttamente è il Direttore Generale Giovanni Paolo Marati, che in una nota ufficiale illustra nel dettaglio le procedure adottate dall’azienda, sottolineando come queste siano pienamente conformi alla normativa nazionale e alle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Utenti morosi: le procedure e percorso graduale

Secondo quanto chiarito da Marati, Sorical adotta un processo strutturato in più fasi prima di arrivare a qualsiasi limitazione della fornitura idrica. Il primo passo è un sollecito bonario, con cui l’utente viene informato dell’importo dovuto e delle modalità per regolarizzare la propria posizione. Se il pagamento non avviene, si passa alla comunicazione formale di messa in mora, inviata tramite canali tracciabili, con l’indicazione di un termine preciso per mettersi in regola.

Solo al termine di questo iter, e nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla regolazione, può essere attivata la procedura di limitazione o sospensione della fornitura. In nessun caso, quindi, è prevista una sospensione immediata o senza preavviso, salvo situazioni eccezionali disciplinate dalla normativa, come pericoli tecnici gravi, prelievi fraudolenti o assenza di titolo contrattuale.

Acqua dai rubinetti: “tutela garantita per le utenze vulnerabili”

Particolare attenzione viene riservata alle categorie più fragili. Per le utenze domestiche residenti e per i nuclei in condizioni di disagio economico o con presenza di soggetti vulnerabili, la normativa prevede misure specifiche di salvaguardia: dalla garanzia del quantitativo minimo vitale di acqua alla possibilità di concordare piani di rateizzazione personalizzati. Un aspetto rilevante, soprattutto considerando che tra gli utenti potenzialmente coinvolti vi sono anziani e famiglie in difficoltà. Sul punto, Marati è esplicito: “Comprendiamo la delicatezza del tema. L’azienda opera con equilibrio tra l’esigenza di garantire la sostenibilità del servizio idrico e il dovere di assicurare il diritto all’accesso all’acqua”.

Protocollo con le associazioni dei consumatori

Sorical ha siglato uno specifico protocollo di collaborazione con tutte le associazioni dei consumatori, attraverso il quale le segnalazioni vengono esaminate congiuntamente e gestite in tempi rapidi. Uno strumento che, secondo il Direttore Generale, dovrebbe essere il canale privilegiato per sollevare eventuali criticità, evitando la diffusione di informazioni che potrebbero rivelarsi “ingiustificate o fuorvianti rispetto alle procedure effettivamente adottate”.

La nota si chiude con un appello alla corretta informazione e al dialogo attraverso i canali ufficiali già attivi. Sorical si dice disponibile a verificare puntualmente ogni singolo caso segnalato, ribadendo che trasparenza e confronto istituzionale sono gli strumenti cardine per tutelare sia i cittadini che il servizio pubblico. Le procedure complete sono consultabili nella sezione “Gestione morosità” del sito istituzionale di Sorical.