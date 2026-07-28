Paura ad Acri: auto finisce in un dirupo, conducente trasferito in elisoccorso all’Annunziata

ACRI (CS) – Momenti di apprensione intorno a mezzogiorno di oggi in località Cuta, nel territorio comunale di Acri, dove un’automobile è uscita di strada finendo in un dirupo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente, un 50enne, unico occupante del veicolo, ha perso il controllo della vettura precipitando nella scarpata.

Acri, auto finisce in un dirupo: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale. Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito dall’abitacolo, affidandolo alle cure del personale sanitario. Vista la dinamica dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il 50enne all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per gli accertamenti e le cure necessarie.

Conclusi i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche al recupero dell’automobile, un’operazione resa particolarmente complessa dalla posizione del veicolo nel dirupo. Per completare l’intervento è stato necessario l’impiego di un’autogrù inviata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, che ha consentito di riportare il mezzo in sicurezza sulla carreggiata.

Foto: This is Acri