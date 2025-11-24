Provincia
LA DENUNCIA
Rifiuti abbandonati ad Acri, Italia Nostra denuncia: «Basta incivili, servono controlli immediati»
Continua la campagna di sensibilizzazione del Presidio di Italia Nostra di Acri contro l’abbandono dei rifiuti: diverse le segnalazioni sul territorio
ACRI (CS) – “Continua la campagna di sensibilizzazione del Presidio di Italia Nostra di Acri contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale”. Lo scrive l’Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione su Facebook. “Le foto che pubblichiamo, riprese in località San Cataldo, sono il risultato di segnalazioni pervenuteci da cittadini attivi acresi. All’ inciviltà di soggetti che non amano il proprio paese e che a volte danneggiano anche terreni privati, fa seguito una certa indifferenza nel combattere questi episodi.
Italia Nostra non smetterà mai di sollecitare le autorità affinché vengano presi dei provvedimenti che possano scoraggiare e debellare il fenomeno cominciando con il pescare gli insozzatori con le mani nella marmellata. L’abbandono illecito dei rifiuti è un atto di inciviltà che danneggia l’intera comunità. Si deve puntare a questo punto su controlli mirati e sull’uso delle foto trappole che vanno installate per dare un segnale concreto di tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Continueremo su questa linea per tutelare il decoro urbano e la salute pubblica”.
