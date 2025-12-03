Acri si colora di luce, musica ed eventi per le feste di Natale 2025, Capalbo: “Fare squadra per grandi successi”

ACRI (CS) – La città di Acri si anima con l’inizio del periodo di Natale grazie ad una serie di appuntamenti che promettono di diventare un appuntamento fisso: “Taralluzzi e Vino” è una delle novità annunciate. Il programma degli eventi è ricco di cose da fare.

La prima edizione assoluta della manifestazione prenderà il via venerdì 5 e si concluderà lunedì 8 dicembre 2025, trasformando la Villetta Comunale – nota come Villa Gazebo – in un vibrante villaggio di street food e convivialità. Ma il programma di “Natale tra Musica e Tradizione“ è molto vasto e proporrà a cittadini e visitatori un ricco calendario fino a gennaio 2026.

Natale ad Acri, da “Taralluzzi e vino” al concerto di Eugenio Bennato | Tutte le novità

La manifestazione si presenta come la cornice perfetta per salutare l’anno e immergersi nello spirito contagioso delle festività, mettendo in vetrina le tradizioni enogastronomiche del territorio. Il cuore degli eventi batte al ritmo del gusto acrese, pronto a deliziare anche le papille gustative delle persone che accorreranno ad assaggiare le specialità della zona.

Gli stand gastronomici saranno una delle principali attrazioni, offrendo una selezione irresistibile di specialità tipiche. I riflettori saranno puntati sui “taralluzzi” caldi, lo snack della tradizione che verrà abbinato ai migliori calici di vino delle etichette locali e regionali. Il percorso culinario sarà arricchito da una vasta offerta di prodotti tipici acresi e specialità della Calabria, garantendo un’esperienza sensoriale completa.

Ma “Taralluzzi e Vino” è molto più di un semplice evento gastronomico. Le quattro serate sono state ideate per l’aggregazione, con un programma denso di eventi che animerà la Villetta Comunale. L’intrattenimento coinvolgerà tutte le fasce d’età grazie ad un mix sapientemente bilanciato di musica live, serate danzanti e spettacoli vari.

Il successo di Acri consolidato da anni

L’obiettivo è trasformare i luoghi di aggregazione acresi in una vera e propria piazza di festa, offrendo per grandi e piccini l’occasione di celebrare con allegria tutte le festività di Natale. La manifestazione “Natale tra musica e tradizione” è un momento chiave per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il senso di comunità, specialmente in vista delle festività. Da segnalare per giorno 5 dicembre 2025 la consegna di una targa alla signora Sara Algieri, conosciuta da tutti come Sarina, per il senso civico con cui decora l’esterno della sua abitazione ormai da tanti anni. Un esempio di cultura e amore per la propria città.

Acri non è però solo Natale. Durante i mesi/anni precedenti ha ospitato tanti concerti importanti. Artisti di spicco come Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Nek, Rkomi, Fiorella Mannoia e Manu Chao sono soltanto alcuni degli ospiti illustri giunti ad Acri durante l’estate (e non solo). Quest’anno, invece, ci sarà il concerto a Capodanno di Eugenio Bennato che torna ad Acri dopo diverso tempo.

Intervista al sindaco Pino Capalbo

Pino Capalbo è entusiasta di annunciare una nuova iniziativa che arriva proprio da Acri. Dal 5 all’8 dicembre 2025 la città è pronta ad ospitare una manifestazione all’esordio. Settimane di convivialità, tradizione, attenzione anche ai prodotti tipici locali e alle eccellenze del territorio. Il primo cittadino ha parlato ai microfoni di QuiCosenza.it per tracciare un bilancio sulle novità tanto attese in città.

Si parte dalle festività di Natale per passare agli eventi durante questo lungo periodo. Ma il cartellone va ben oltre la manifestazione “Taralluzzi e Vino”. Fino al 5 gennaio 2026 sono tanti gli appuntamenti in programma ad Acri: per la notte di San Silvestro è stato già annunciato il concerto di Eugenio Bennato, lo scorso anno ci furono i Tiromancino.

L’amministrazione comunale vuole fare fronte comune con ACA (Associazione Artigiani Commercianti Acresi). Si tratta di un’associazione di categoria che unisce gli artigiani, pubblici esercizi ed esercenti delle attività commerciali, così come chi esercita attività di servizi sul territorio di Acri. L’idea è quella di sviluppare la città di Acri (dal centro alla periferia e viceversa) e far crescere di conseguenza anche le attività imprenditoriali.

Da dove nasce questa novità assoluta per la città di Acri?

«La prima edizione di Taralluzzi e Vino nasce grazie alla sinergia con l’associazione di commercianti e artigiani acresi che abbiamo istituito in Consiglio Comunale: si tratta della Consulta dei Commercianti con il presidente Maurizio Pavano. Generalmente ogni anno proponiamo tante iniziative, quella attuale nasce grazie ad un confronto. Villa Gazebo sarà illuminata, 10-12 imprese artigianali esporranno prodotti tipici locali».

Dicembre è un mese intenso visto il periodo di Natale. La macchina organizzativa è già in moto da diverso tempo: cosa può offrire ad Acri un cartellone di eventi così ricco e variegato?

«Acri sicuramente può contare su tante cose. Il turismo enogastronomico è un punto forte, ma anche dal punto di vista culturale abbiamo veramente tanto da offrire. Il Premio Padula è un’occasione e punto di riferimento che ci inorgoglisce. Il nostro è un patrimonio culturale da esaltare e valorizzare, la Basilica di Sant’Angelo è certamente un luogo da ammirare, oltre che seguire gli appuntamenti in programma. Abbiamo scelto di valorizzare i prodotti del territorio e proporre iniziative che spaziano dalla cultura alla musica. Da ammirare ci saranno anche tanti presepi come quello in Contrada Guglielmo e a Serralonga».

Il calendario degli eventi risalta per i tanti appuntamenti, su tutti spicca il concerto di Eugenio Bennato. Può darci qualche anteprima sulla Notte di San Silvestro?

«Lo scorso anno abbiamo avuto i Tiromancino con circa 3-4mila presenze, preceduti da un rapper e da una cantante pop. Vogliamo accontentare tutti. Eugenio Bennato sarà preceduto da artisti locali, ci teniamo a valorizzare le nostre risorse. Voglio però ricordare che ad Acri un’altra serata di successo sarà quella dei dj. Lo scorso anno fece il pienone, speriamo di ripetere il successo del 2024».

L’unione fa la forza, per organizzare grandi eventi serve un lavoro di gruppo e risorse economiche importanti: cosa si può fare?

«Quella di quest’anno è una rassegna realizzata con il supporto delle associazioni, abbiamo patrocinato l’evento, su Viale Pertini si potranno ammirare alberi allestiti oltre che le luminarie. Mi auguro che in futuro Acri risalti anche all’attenzione della Regione Calabria. Auspico che la rassegna venga storicizzata – così come le altre – per dare uno slancio ulteriore agli eventi che organizziamo. Non è semplice portare artisti di un certo calibro come Fiorella Mannoia, Manu Chao e tanti altri».