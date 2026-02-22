ROMA – Adolescenti, alcol e rapporti sessuali. Secondo il rapporto di Save the Children intitolato “Stavo solo scherzando”, al 28% degli adolescenti intervistati è capitato almeno una volta di avere incontri intimi occasionali dopo aver bevuto troppo e di non ricordare bene le circostanze il giorno dopo. La percentuale sale al 31% tra i ragazzi e si attesta al 25% tra le ragazze.

Adolescenti, consapevolezza e comportamenti

Se da due anni la percezione di comportamenti di controllo è migliorata – ad esempio, chi pensa che la gelosia sia un segno d’amore è sceso dal 30% al 23% – Save the Children sottolinea che “questo aumento di consapevolezza ancora non si traduce in un cambiamento dei comportamenti nella vita vissuta, dove alcuni atteggiamenti di possesso risultano in aumento”.

Il 68% degli adolescenti (73% le ragazze, 63% i ragazzi) ritiene che il consenso non sia mai scontato, nemmeno in coppia, mentre il 62% (67% le ragazze, 58% i ragazzi) considera il controllo delle abitudini e delle amicizie una violazione della libertà che può trasformarsi in violenza.

1522 e violenza subita

Solo l’11% degli intervistati conosce correttamente il numero antiviolenza 1522, con una leggera prevalenza tra le ragazze. Il 29% si è sentito costretto almeno una volta a compiere atti sessuali indesiderati, mentre il 36% ha subito insulti o prese in giro per il proprio genere o orientamento sessuale. “Sono in ogni caso le ragazze a pagare il prezzo più alto in termini di rischi, rinunce e stigma”, evidenzia Save the Children. Il 66% delle ragazze ha subito catcalling in strada o in spazi pubblici, il 70% si sente in pericolo e il 49% evita di usare mezzi pubblici da sola di sera.

Il ruolo del contesto familiare

Il rapporto mostra anche come vivere in famiglie conflittuali o violente aumenti i comportamenti aggressivi e di controllo nelle relazioni: il 39% degli adolescenti in famiglie tese usa linguaggio violento, il 30% ha avuto atteggiamenti aggressivi verso il partner, contro il 28% e 18% della media generale. Un adolescente su 4 è stato spaventato con atteggiamenti violenti dal partner, uno su 3 è stato geolocalizzato, e al 28% sono state condivise immagini intime senza consenso. Più di 4 adolescenti su 10 sono stati importunati con commenti o avances sessuali, percentuale che nelle ragazze sale al 50%.

Il rapporto di Save the Children, realizzato con Ipsos Doxa nell’ottobre 2025, evidenzia che nonostante la maggiore consapevolezza rispetto a due anni fa, i comportamenti a rischio e la violenza nelle relazioni tra adolescenti restano diffusi, con impatti più gravi sulle ragazze.

QUI il report “Stavo solo scherzando”