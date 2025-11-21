Agenda urbana, galleria Santomarco, Bus Rapid Transit: nuovo summit Cosenza, Rende e Montalto

RENDE – Si rafforza l’asse istituzionale nell’area urbana cosentina ed in particolare sulla mobilità e i progetti di agenda urbana. Il Sindaco di Rende, Sandro Principe, ha tenuto una serie di incontri cruciali volti a consolidare la collaborazione tra i Comuni di Rende, Cosenza e Montalto Uffugo, con l’obiettivo di affrontare in modo coordinato le sfide strategiche del territorio.

Collaborazione tra i comuni dell’area urbana

L’apertura della giornata di confronti ha visto il Sindaco Principe incontrare il Sindaco di Cosenza, affiancato dai rappresentanti di entrambe le amministrazioni. Subito dopo, la discussione è proseguita con una delegazione di amministratori del Comune di Montalto Uffugo, un segnale forte del rinnovato impegno per un percorso di collaborazione tra i Comuni dell’area urbana.

Da agenda urbana ai trasporti

I confronti hanno toccato i principali nodi infrastrutturali e di pianificazione territoriale:

Avanzamento dell’ Agenda Urbana : particolare attenzione è stata data alle azioni condivise necessarie per garantire una gestione coordinata ed efficace dei progetti inclusi nel programma.

Agenda Urbana particolare attenzione è stata data alle necessarie per garantire una dei progetti inclusi nel programma. Progetto BRT (Bus Rapid Transit) i bus elettrici efficiente e sostenibili . Al centro delle discussioni il potenziamento della mobilità metropolitana e l’integrazione dei servizi di trasporto, fondamentale per snellire i collegamenti tra i centri abitati.

i bus elettrici efficiente e sostenibili Al centro delle discussioni il potenziamento della e l’integrazione dei servizi di trasporto, fondamentale per snellire i collegamenti tra i centri abitati. Galleria Santomarco: si è discusso dell’ampliamento e raddoppio di questa arteria strategica, che quotidianamente connette migliaia di pendolari e cittadini tra le diverse aree.

Soluzioni condivise e moderne

Il Comune di Rende, guidato dal Sindaco Principe, ha ribadito il proprio impegno a operare costantemente in una logica di area vasta. “Il dialogo costante e la collaborazione tra amministrazioni sono la strada più efficace per costruire soluzioni condivise, moderne e capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini,” si legge in una nota del Comune di Rende, che sottolinea la convinzione che solo un fronte unito possa garantire risposte rapide ed efficaci per l’intera comunità metropolitana.

Gli incontri segnano un passo avanti nel coordinamento politico e amministrativo, essenziale per sbloccare e accelerare i progetti che incideranno direttamente sulla qualità della vita dei residenti dell’area urbana.