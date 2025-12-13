LAMEZIA TERME (CZ) – Momenti di grande coraggio e prontezza nella mattinata del 9 dicembre scorso a Lamezia Terme. Agenti della Polizia ferroviaria in servizio di vigilanza presso la stazione centrale hanno salvato diverse famiglie da un incendio scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio vicino. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti hanno notato fiamme e fumo provenire dall’abitazione e, nonostante il rischio derivante dalla possibile presenza di una bombola di gas, si sono subito precipitati sul posto per mettere in salvo i residenti. Giunti all’interno, hanno trovato il primo piano già saturo di fumo nero e maleodorante.

Il provvidenziale intervento degli agenti Polfer

Tra i primi soccorsi, una donna con in braccio un neonato e due uomini che tossivano a causa delle esalazioni. Gli agenti li hanno immediatamente accompagnati all’esterno, mettendoli in sicurezza. Ricevendo notizia della presenza di altre famiglie al piano superiore, gli operatori della Polfer sono saliti sul piano dell’incendio, soccorrendo anche gli altri residenti, alcuni dei quali erano rimasti impietriti per la situazione, e conducendoli fuori dall’edificio. Sul posto sono intervenuti in seguito i Vigili del Fuoco, il personale sanitario e gli agenti del Commissariato di Polizia locale per supportare le operazioni di emergenza.

Plauso del Siulp “coraggio e prontezza”

L’episodio ha suscitato il plauso del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), che ha evidenziato il coraggio e la prontezza dei poliziotti, sottolineando come il loro intervento abbia evitato conseguenze ben più gravi per le famiglie coinvolte. L’azione degli agenti della Polfer è un esempio tangibile di dedizione al servizio e senso del dovere, dimostrando come il personale di polizia, oltre al ruolo di controllo e prevenzione, possa rivelarsi determinante anche nelle emergenze civili più pericolose.