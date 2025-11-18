CATANZARO – Serata di forte tensione ieri nel quartiere Lido di Catanzaro, dove un uomo è stato fermato dopo un inseguimento da parte della Polizia. Prima avrebbe aggredito la compagna, poi, nel avrebbe cercato di speronare una volante della Polizia. Secondo quanto ricostruito, durante un posto di blocco gli agenti hanno intimato l’alt a una vettura, ma il conducente ha immediatamente tentato la fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento durante il quale l’uomo, avrebbe provato a colpire l’auto della Polizia nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Quasi in contemporanea, al numero unico di emergenza sarebbe arrivata la chiamata di una donna che denunciava di essere stata aggredita dal compagno. La vittima, trovata con una profonda ferita alla testa, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese”. Poco dopo gli agenti hanno appurato che l’uomo intercettato durante la fuga era proprio il compagno della donna.

Morelli (FSP Polizia): “Fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime”

Sull’episodio è intervenuto Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro, che ha voluto ringraziare gli agenti per il loro intervento decisivo. «Rivolgo un sentito plauso ai colleghi intervenuti: grazie alla loro prontezza e alla loro professionalità si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Hanno agito con coraggio e grande senso del dovere». A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Morelli aggiunge «episodi come questo mostrano quanto sia fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime. Continueremo a garantire un impegno costante sul territorio, affinché ogni donna possa sentirsi protetta».