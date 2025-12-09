Aggredisce un uomo con una mazza da baseball: denunciato dalla Polizia

VIBO VALENTIA – Un’aggressione violenta, un pestaggio ai danni di un uomo colpito con una mazza da baseball. I fatti risalgono al 5 dicembre scorso nei pressi della centralissima Piazza Municipio. La Polizia di Stato era intervenuta immediatamente ma all’arrivo della Volante, sia l’aggressore che la vittima, si erano già allontanati.

La lite in pieno giorno, spunta una mazza da baseball

Erano le 8.30 circa di venerdì scorso quando due persone, aveva iniziato a darsele di santa ragione. Poi uno dei due, ha impugnato una mazza da baseball, colpendo senza pietà l’altro. Inutile il tentativo di sedare la lite da parte di alcuni passanti. Gli agenti arrivati sul posto, hanno raccolto le prime informazioni utili agli accertamenti investigativi.

Poco dopo è giunto sul posto anche personale della Squadra Mobile che, “al termine di spediti ed accurati accertamenti riuscivano a ricostruire le fasi della vicenda identificando l’autore del violento pestaggio e l’autovettura con cui si era allontanato”.

Il responsabile, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato rapidamente rintracciato e sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo in suo uso è stata rinvenuta e sequestrata la mazza da baseball usata come arma durante le fasi dell’aggressione.

Concluse le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti è stata inoltre emessa e notificata la misura dell’Avviso Orale del Questore di Vibo Valentia, misura monitoria finalizzata a prevenire ulteriori turbative per la sicurezza pubblica per non incorrere in maggiori e più restrittivi provvedimenti.