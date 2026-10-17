Aggredita su un autobus un’operatrice di verifica. Filt Cgil chiede interventi concreti ed immediati

CATANZARO – Un grave episodio di violenza a danno del personale del trasporto pubblico locale si è verificato ieri a Catanzaro. Un’operatrice di verifica della AMC, l’azienda di mobilità della città, è stata aggredita da un passeggero mentre era impegnata nella normale attività di verifica dei titoli di viaggio a bordo di un autobus di linea. Dai primi dettagli emerse sembrerebbe che grazie ad un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il presunto aggressore sarebbe stato identificato.

Operatrice di verifica aggredita, Filt Cgil: “Quadro preoccupante”

Lo rende noto il coordinatore della Filt Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Mario Marchio precisando che “si tratta di un episodio di estrema gravità – afferma il sindacato – che si inserisce in un quadro preoccupante di aggressioni e tentativi di aggressione ai danni del personale di Amc, registrati con frequenza negli ultimi mesi”.

La Filt-Cgil ribadisce che “la sicurezza di chi lavora nel trasporto pubblico non può essere messa in discussione né lasciata al caso. Non è accettabile che lo svolgimento delle normali mansioni lavorative, come la verifica dei titoli di viaggio, possa trasformarsi in un rischio per la propria incolumità”. Il sindacato spiega che “continuerà a sostenere la necessità di misure efficaci di prevenzione e protezione, affinché episodi simili non si ripetano e tutti i lavoratori possano svolgere il proprio servizio in condizioni di sicurezza e dignità”.