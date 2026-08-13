Tenta l’aggressione con un coltello a farfalla di 11 cm ma viene bloccato dai poliziotti e denunciato

ZAMBRONE (VV) – Un’improvvisa lite tra due uomini, sfociata poi in una tentata aggressione si è verificata negli scorsi giorni nei pressi di un locale situato sulo lungomare. Ad evitare il peggio l’intervento di alcuni operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Vibo Valentia che, in quel momento liberi al servizio, hanno prontamente bloccato uno dei due uomini che aveva in mano un coltello a farfalla con il quale si stava scagliando nei confronti della sua vittima.

Aggressione con coltello: sequestro dell’arma e Foglio di via

Un gesto che ha seminato il panico nella folla presente sul lungomare. Gli agenti hanno bloccato l’uomo e posto sotto sequestro penale il coltello dotato di una lama acuminata di 11 cm. L’autore dell’aggressione, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia grave e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In considerazione della gravità della condotta e dei precedenti a carico del soggetto interessato, successivamente, il Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Zambrone con divieto di ritorno per la durata di 3 anni.