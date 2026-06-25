SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Quella che avrebbe dovuto essere una giornata all’insegna della fede, della devozione e della festa per l’intera comunità di San Giovanni in Fiore, sarebbe stata segnata da un grave episodio verificatosi durante la tradizionale processione in onore di San Giovanni Battista, Santo Patrono della città.

Il comandante della Polizia Municipale di San Giovanni in Fiore, Rosario Marano, sarebbe stato infatti vittima di un’aggressione mentre era impegnato nel servizio di vigilanza e nel coordinamento dell’ordine pubblico lungo il percorso del corteo religioso, in presenza tra l’altro del sindaco e di altre autorità civili, militari e religiose.

Colpito al volto il comandante della Polizia municipale

L’episodio si sarebbe verificato durante lo svolgimento della processione. Secondo quanto emerso, una persona, per ragioni ancora tutte da accertare, avrebbe avvicinato il comandante colpendolo al volto. Un gesto che, se confermato, appare particolarmente grave e incomprensibile, non solo per la sua natura violenta, ma anche perché avvenuto nel contesto di una delle manifestazioni religiose più sentite e partecipate dalla comunità di San Giovanni in Fiore, da sempre caratterizzata da un clima di raccoglimento e profonda partecipazione popolare.

Al momento non si conoscono le motivazioni che avrebbero portato all’aggressione, né sono trapelati ulteriori dettagli sull’accaduto. Nel frattempo il comandante della Polizia Municipale, Marano, dopo le prime cure mediche si è recato presso la locale caserma dei carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dell’aggressore.