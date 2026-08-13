Aggressioni su treni e autobus, Faisa Confail Calabria: «Polfer sui convogli e utilizzo delle bodycam»

COSENZA – immissione della Polfer sui treni e bodycam per il personale. Sono le richieste del sindacato Faisa Confail che esprime vicinanza al Capotreno di Trenitalia aggredito a Castiglione Cosentino da un viaggiatore «solo per aver svolto il proprio lavoro con responsabilita’». Per il sindacato, gli episodi di violenza nei confronti degli operatori del trasporto pubblico stanno diventando sempre più frequenti e rappresentano una seria emergenza sul fronte della sicurezza.

«Non è la prima volta che un capotreno viene aggredito solo per aver chiesto il titolo di viaggio come da regolamento», sottolinea l’organizzazione sindacale, ricordando anche altri episodi avvenuti fuori dalla Calabria, tra cui quello di Bologna conclusosi con la morte di un giovane capotreno e quello verificatosi in Campania, nel settore EAV, dove un lavoratore è stato accoltellato mentre cercava di far rispettare le regole.

Polfer e bodycam anche per il trasporto calabrese

Secondo la Confail Faisa Calabria, il fenomeno riguarda ormai anche il trasporto pubblico locale calabrese: «atti di violenza nei confronti dei dipendenti del trasporto si è verificato ben due volte in poco tempo su AMC di Catanzaro dove sono stati coinvolti alcuni Operatori di Esercizio per aver chiesto la verifica dei biglietti».

Il sindacato parla di una situazione che evidenzierebbe una debolezza sul fronte della «sicurezza e tutela dei viaggiatori, dei lavoratori e del servizio» e ritiene necessario intervenire prima che nuovi episodi possano trasformarsi in tragedie.

La richiesta alla Regione

Da qui la richiesta rivolta al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’assessore regionale all’Agricoltura e Trasporti, Gianluca Gallo: «come Organizazzione Sindacale, a salvaguardia dell’ incolumita’ del personale viaggiante Ferroviario del Tpl chiediamo al presidente della Regione Roberto Occhiuto e all’assessore Gianluca Gallo l’immissione della Polfer sui treni».

Per il trasporto su gomma, invece, la Confail Faisa Calabria propone l’utilizzo delle bodycam, già presenti in altre realtà della Regione, oppure l’individuazione di ulteriori soluzioni attraverso il coinvolgimento di esperti della sicurezza: «se si dovessero riprensentare situazioni analoghe attiveremo ogni forma di protesta e forme di denuncia agli organi competenti».