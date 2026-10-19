Il presidio di agricoltori e autotrasportatori a Campotenese «siamo in ginocchio»

MORANO CALABRO (CS) – Quarto giorno di protesta in Calabria con numerosi presidi e questa mattina tir, camion e anche alcuni trattori si sono radunati nei pressi dell’uscita dello svincolo di Campotenese, nel territorio di Morano Calabro, per accendere i riflettori sulle difficoltà economiche che stanno mettendo in crisi autotrasporto e agricoltura. Al presidio partecipa anche il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra ed è atteso il vicesindaco di Morano Calabro, Pasquale Maradei.

Presidio a Campotenese: «ci stanno mettendo con le spalle al muro»

A raccontare la situazione sono gli stessi operatori, che denunciano costi ormai impossibili da sostenere e margini sempre più ridotti per mandare avanti le proprie attività. In primis il caro carburante. «Ci stanno mettendo con le spalle al muro. Siamo esasperati e non riusciamo più ad andare avanti con la nostra azienda», afferma uno dei manifestanti, descrivendo le difficoltà quotidiane delle imprese alle prese con il rincaro del gasolio.

“Domani ci aspettiamo una risposta dalle sigle sindacali che ci rappresentano a Milano nell’incontro con il ministro Salvini, altrimenti continueremo con i presidi fino, almeno, al 25 ottobre”.

Agricoltura in crisi, la richiesta di risposte concrete

Tra le categorie coinvolte nel presidio di Campotenese c’è anche quella agricola, che indica nel costo del carburante una delle principali criticità per la sostenibilità del lavoro: «il settore dell’agricoltura, rivendica le problematiche principalmente il carburante. Siamo arrivati a questa situazione – dichiara un manifestante – e non si può andare avanti più così. Siamo in ginocchio, quindi va presa una decisione, altrimenti non ci fermeremo e bloccheremo tutto finché non arriveranno risposte giuste e concrete». La richiesta dei manifestanti è quella di interventi capaci di affrontare concretamente l’emergenza e alleggerire il peso dei rincari sulle attività produttive.