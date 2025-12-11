“AI in azione”: ITS Cadmo Academy, Unindustria Calabria e Unical insieme nell’innovazione e nella ricerca

RENDE (CS) – Si è svolto presso l’“University Club” dell’UNICAL un incontro che ha coinvolto istituzioni, imprese, ricercatori e studenti per esplorare da vicino l’impatto reale dell’intelligenza artificiale nei principali settori produttivi. Il messaggio è stato unanime: guardare all’intelligenza artificiale come una realtà capace di generare valore, innovazione e nuove opportunità professionali.

“AI in azione”: l’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’ITS Cadmo Academy ICT, Unindustria Calabria e Università della Calabria, è nata con un obiettivo preciso: creare un ponte tra il mondo della formazione avanzata, la ricerca e il tessuto imprenditoriale, offrendo uno spazio in cui idee e tecnologie possano tradursi in soluzioni concrete per affrontare le sfide del mercato. La presentazione di progetti di ricerca e sviluppo hanno messo in evidenza come l’AI sia già in grado di incidere profondamente in diversi settori: dalla sostenibilità ambientale, con applicazioni per il monitoraggio dei corsi d’acqua e la gestione intelligente delle infrastrutture urbane, alla manifattura e allo smart building, grazie a soluzioni sviluppate da aziende come eWay con Global e Sintegra (progetto HYPES), Revelis (progetto PRIMA piattaforma PlugAI), Lutech, IFM e Intelimech (progetto MOZART).

Innovazione e Finanza

Dopo gli interventi istituzionali dell’Unical con il Prorettore Stefano Curcio, che ha portato i saluti del Rettore Gianluigi Greco, dell’ITS Cadmo Academy ICT con il Presidente Pasqualino Serra, del referente di Unindustria Calabria e Confindustria Cosenza Giampaolo Latella, e del Prof. Francesco Ricca del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’UNICAL, ampio spazio è stato dedicato anche a Innovazione e Finanza.

Partner come Sintax con CNR (progetto GESTEL), Sintegra con Revelis, SPIN e CNR (progetto MONEYING-PLUS), hanno illustrato sistemi basati su AI capaci di migliorare la gestione dei tributi, ottimizzare gli sportelli finanziari e supportare processi complessi come il riciclaggio del denaro, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato strategico nel settore pubblico e privato.

Ottimizzazione dei processi aziendali

Un’attenzione particolare è stata riversata al ruolo dell’AI nell’ottimizzazione dei processi aziendali, con contributi di DLVSystem, con eWay e Echopress (progetto IOS4OS -Intelligent Optimization System for Optimization Solutions), e di Digiservice con ID Tecnology e Tecnoinnovis (progetto SiGenera). A seguire, un focus particolarmente atteso: l’AI applicata alla salute, con SinapSys e il progetto “My Insuline Care”, che ha evidenziato come le nuove tecnologie possano migliorare la gestione del diabete e sostenere i pazienti nella quotidianità. “La priorità – ha commentato Francesco Macrì di Sinapsys – è integrare tecnologie affidabili e competenze qualificate per contribuire a un sistema sanitario più moderno, efficiente e vicino ai cittadini”.

Il confronto “AI in azione” è stato arricchito dalla presenza di rappresentanti istituzionali: il dirigente della Regione Calabria Rodolfo Elia e il responsabile del CPI Centro per l’Impiego di Cosenza Giovanni Cuconato. Presenti anche i dirigenti scolastici della sperimentazione 4+2. Gli stessi hanno offerto una visione ampia sul ruolo strategico dell’istruzione sulle politiche attive del lavoro in Calabria e dato testimonianza del valore formativo degli ITS. Gli studenti dei corsi ITS CADMO Academy e della Consulta Giovani hanno rappresentato, assieme alla rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Franca Falduto, la voce delle nuove generazioni, protagoniste del cambiamento tecnologico in corso.

L’incontro si è concluso con l’intervento del Prof. Pasqualino Serra che ha ribadito la missione dell’ITS Cadmo Academy ICT: “Formare i Protagonisti del Futuro”. Pertanto sono stati presentati i percorsi dell’ITS Cadmo Academy ICT per il biennio 2025/27 nelle sedi di Castrolibero, Lamezia Terme e Soverato: DATA ANALYST E AI SPECIALIST; SOFTWARE DEVELOPER; DIGITAL MEDIA MANAGER; DIGITAL & ENERGY PROCESS SPECIALIST; CYBERSECURITY EXPERT. I percorsi rappresentano una nuova realtà nel patrimonio formativo calabrese e forniscono concrete opportunità per entrare nel mondo del lavoro. Maggiori info su corsi sono rintracciabili sul sito www.itscadmo.it.