L’energia pop di Aiello inaugura l’Arcella Open Air: una prima serata tra musica, radici e sentimenti

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Dopo l’inaugurazione dell‘Arena dei Cedri con il concerto di Giorgia, taglio del nastro anche per un altro nuovo e suggestivo punto di riferimento per i grandi eventi estivi: l’Arcella Open Air. Ieri sera l’inaugurazione ufficiale con il primo dei tre concerti in cartellone che si terranno in questa location che regala al pubblico non solo buona musica dal vivo ma anche una vista mozzafiato sulla Riviera dei Cedri, a picco sul mare, di fronte l’isola Dino, destinata a diventare una delle cornici più suggestive dell’intera regione.

A battezzare la nascita di questo nuovo palcoscenico è stato un amato nome della musica pop contemporanea che porta in alto Calabria e di Cosenza: Aiello. Il cantautore è stato protagonista di una serata che ha coniugato musica, identità territoriale e grande spettacolo.

Il ritorno di Aiello in Calabria e l’inaugurazione dell’Arcella Open Air

L’attesa per l’arrivo dell’artista di “Arsenico” e “Vieni a ballare” era altissima sin dall’annuncio della sua tappa estiva a San Nicola Arcella. Aiello è stato accolto da una lunga serie di applausi da una platea di fan che ha riempito in toto l’Arcella Open Air arrivati da tutta la provincia e non solo, pronti a riabbracciare il cantautore dopo diverso tempo. Dal canto suo la risposta per il suo pubblico non è tardata ad arrivare: “Grazie per avermi aspettato tre anni, ora che mi sono reinnamorato di questo mestiere vi prometto che non mi fermo più” ha detto facendo riferimento alla lunga pausa che si è presa dai live.

Aiello ha rimarcato l’onore di inaugurare la nuova area dedicata ai live: “Felice di essere il primo ad inaugurare questo nuovo format in una situazione più intima. Dopo tre anni avevo bisogno di intimità, contatto e sta accadendo tutto questo, ovunque vada c’è un calore bellissimo, grazie a tutti”. Fin dai primi brani della scaletta, Aiello ha saputo stabilire un contatto intimo ed energico, nello stesso tempo, con la sua terra, regalando uno show generoso che ha ripercorso i successi dei suoi album fino ad arrivare alle produzioni più recenti.

Una serata di magia sul mare con le musica del cantautore cosentino

L’artista cosentino ha regalato momenti di pura energia pop alternati ad arrangiamenti acustici più intimi come l’omaggio ad Ornella Vanoni e Pino Daniele in un’atmosfera raccolta piano e voce.

Allo stesso tempo il pubblico ha cantato a squarciagola tutte le canzoni che hanno portato negli ultimi anni Aiello ad essere uno dei protagonisti della scena pop contemporanea italiana: dall’ultimo singolo “Sotto sotto” alla carica travolgente del successo che lo ha consacrato al grande pubblico “Vienimi a ballare”, passando per “Tutto sbagliato”, il singolo sanremese “Ora”, che lo stesso artista, da buon calabrese, ha definito come finalmente liberatorio dopo un lungo periodo nel quale per lui ha rappresentato “Nu chiummu” , fino a “Sentimentale”, il brano in collaborazione con Levante.

Spazio per riflettere ed il saluto con “Arsenico”

Dal palco anche un momento per riflettere e spronare tutti a non avere paura nello scavare nel proprio intimo lavorando su sé stessi. L’artista originario di Cosenza al termine del brano “Giganti” ha invitato tutti a fare pace con “i propri” che siano mostri, genitori, paure: “È un lavoro impegnativo, ma prezioso. Io ci sono riuscito e ora sono leggero come non mai”.

A fine serata il pubblico è esploso: platea tutta in piedi a ballare per conclude una prima serata certamente riuscita. Il saluto di Aiello a San Nicola Arcella è stato “Arsenico”, il brano che come lui stesso ha detto “ci ha fatto incontrare per la prima volta”. Ora l’appuntamento è fissato per novembre con i live nei club più importanti d’Italia.