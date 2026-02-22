Segnala una notizia

Altri alberi abbattuti a Praia a Mare, Italia Nostra: “Fermatevi, è violazione di legge”

“Sotto accusa i lavori in via Roma e via Fratelli Cervi: l’associazione ambientalista invoca il rispetto della legge regionale n. 7/2024 e chiede lo stop immediato alle motoseghe che minacciano decine di piante sane

PRAIA A MARE (CS) –  Quello che Praia a Mare doveva essere un normale intervento di restyling urbano si sta trasformando in un caso ambientale. Al centro della polemica ci sono i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Roma e via Fratelli Cervi, dove l’abbattimento di decine di alberi sani ha spinto l’associazione Italia Nostra a uscire allo scoperto con un duro richiamo all’amministrazione comunale.

Alberi abbattuti a Praia a Mare: “Un danno ecosistemico ingente”

Se da un lato il rifacimento dei marciapiedi è accolto positivamente, dall’altro la sezione territoriale dell’associazione ambientalista denuncia il sacrificio di un patrimonio verde fondamentale. “Sono state abbattute decine e decine di piante, alberi sani e stabili che avevano raggiunto uno sviluppo adeguato alle funzioni ecosistemiche che svolgevano”, spiegano i rappresentanti di Italia Nostra. Il timore è che l’intervento, se esteso a tutta la lunghezza delle vie interessate, possa portare alla scomparsa di centinaia di esemplari, cancellando di fatto il polmone verde del centro cittadino.

Il richiamo alla Legge Regionale 7/2024

La battaglia di Italia Nostra non è solo una questione di sensibilità ecologista, ma poggia su basi giuridiche precise. L’associazione cita infatti la Legge della Regione Calabria n. 7/2024, entrata in vigore proprio per tutelare il verde pubblico. “L’articolo 6 della legge regionale parla chiaro: è vietato abbattere alberi e siepi, a meno di documentate esigenze fitosanitarie o di sicurezza pubblica”, sottolinea l’associazione. “Le piante rimosse a Praia a Mare non risultano né malate né pericolose. Chiediamo al Comune di interrompere immediatamente gli abbattimenti perché lo richiede la legge, non solo la nostra associazione”.

alberi abbattuti Praia a Mare

“Tutela, non strumentalizzazione”

Per evitare che la protesta venga letta in chiave politica, Italia Nostra tiene a precisare la natura del proprio intervento: “Non ci opponiamo a qualcuno per partito preso, ma svolgiamo il nostro ruolo di associazione riconosciuta dallo Stato per la tutela del patrimonio naturale“. L’appello finale è rivolto direttamente al Consiglio Comunale: le leggi regionali non possono restare “carta straccia”, specialmente quando a doverle applicare sono le articolazioni dello Stato. La richiesta è univoca: uno stop immediato alle motoseghe per avviare un confronto tecnico che salvi il verde residuo di via Roma e via Fratelli Cervi.

 

