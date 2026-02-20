Ancora alberi abbattuti a Praia a Mare, la denuncia di Italia Nostra: «Ragioni sconosciute»

PRAIA A MARE (CS) – Ancora alberi abbattuti a Praia a Mare. A denunciarlo è ancora Italia Nostra, l’Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione della sezione dell’Alto Tirreno Cosentino, che tramite i social spiega che le azioni riguardano via Roma e via Fratelli Cervi, zone nelle quali si stanno effettuando lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi.

Una nuova denuncia dopo quella che riguardava i platani secolari. “Si trattava di alberi grandi ed ombrosi radicati nella quasi totalità nelle aiuole che svolgevano tutte le loro funzioni ecologiche a beneficio dell’uomo e dell’ambiente, regalando ombra d’ estate. Alberi che avevano superato indenni tutto lo stress test a cui erano stati sottoposti durante il maltempo con venti fortissimi dei giorni scorsi”.

Albari tagliati a Praia a Mare, Italia Nostra: “Non erano da abbattere”

Italia Nostra denuncia che ora resta “solo il taglio netto dei tronchi e lunghi tratti di quelle vie ormai spoglie di verde. Ai tanti che in queste ore ci chiedono le ragioni di tutto ciò, non sappiamo proprio come e cosa rispondere. L’unica cosa che possiamo dire è che queste alberature non ci risulta rientrassero tra quelle da abbattere a seguito delle verifiche di stabilità fatte nel tempo dal Comune di Praia a Mare”.

“Ne abbiamo sentite tante, ma ora non sappiamo proprio immaginare quale spiegazione potrebbe essere data . In questi anni abbiamo cercato in ogni modo di sensibilizzare tutti alla tutela del Verde pubblico non a nostro capriccio, ma con in mano le norme, i regolamenti e quant’altro emanato dalla Regione e dallo Stato, ma di fronte a questi avvenimenti francamente restiamo attoniti e alla fine, come tutti voi, dobbiamo prendere atto con amarezza che ormai gli alberi oggi ci sono e domani possiamo tranquillamente non trovarli più al loro posto e forse nemmeno ce ne accorgiamo”.

“Bisognerà aspettare anni per vederne uguali”

“Sono stati tagliati e ci vorranno decenni prima di avere piante uguali. Noi possiamo svolgere solo un’azione di sensibilizzazione e di sollecitazione nei confronti dei poteri pubblici per il rispetto delle norme, pubblici poteri che come noi vedono ciò che succede. – conclude Italia Nostra – Continueremo a fare il nostro dovere ma se si tagliano decine e decine di alberi in sequenza abbiamo proprio poco la sensibilizzare e da dire, noi”.