Albero cade e danneggia i cavi dell’impianto: possibili disagi idrici a Cosenza e provincia

COSENZA – Un albero caduto ha provocato un guasto alla rete elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento Nascejume, una delle infrastrutture fondamentali per il funzionamento dell’acquedotto Abatemarco. A comunicarlo è Sorical, che attraverso una nota diffusa sui propri canali social ha segnalato la rottura dei cavi di alimentazione a seguito dell’incidente. Intanto Cosenza e Provincia si preparano a una nuova sospensione idrica per giovedì 11 dicembre, a causa di lavori di manutenzione straordinaria.

L’impianto, situato nel territorio di Cosenza, si è trovato improvvisamente senza energia, compromettendo la regolare portata dell’acquedotto e rendendo necessario un intervento immediato. Una squadra tecnica di E-Distribuzione, avvisata prontamente da Sorical, è già operativa sul posto per procedere alle riparazioni e ristabilire l’alimentazione elettrica.

Nel frattempo, Sorical avverte che la riduzione della portata idrica potrebbe provocare disservizi nella distribuzione dell’acqua nei comuni alimentati dall’Abatemarco. Nelle prossime ore potrebbero quindi verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio.

La società ha assicurato che seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sui tempi necessari al pieno ripristino dell’impianto e della normale erogazione idrica.