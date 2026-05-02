Il mondo dello sport in lutto: addio all’ex pilota Alex Zanardi

ROMA – È scomparso Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni.

“Con immenso dolore la famiglia annuncia la morte di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”, si legge nella nota diffusa dai familiari.

“Alex si è spento in modo sereno, circondato dall’amore dei suoi affetti più stretti. La famiglia desidera ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata in queste ore e chiede rispetto per il proprio dolore e per la privacy in questo momento così difficile.”

Alex Zanardi, l’atleta che ha insegnato la vita

Alex Zanardi, una delle figure più note dello sport italiano, con una carriera straordinaria, ha attraversato sia il mondo dell’automobilismo sia quello paralimpico.

Nato a Bologna nel 1966, Zanardi ha iniziato la sua carriera nei kart, distinguendosi fin da subito per talento e determinazione. Dopo l’esordio in Formula 1 negli anni ’90, ha ottenuto i risultati più importanti nelle competizioni americane CART, dove ha conquistato due titoli iridati e numerose vittorie, diventando uno dei piloti europei più apprezzati oltreoceano.

La sua vita è cambiata radicalmente nel 2001, quando fu vittima di un gravissimo incidente durante una gara a Lausitzring. A seguito dell’incidente, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento, Zanardi ha intrapreso un nuovo percorso sportivo, diventando un simbolo di resilienza e determinazione.

Ha infatti iniziato a competere nel paraciclismo, disciplina in cui ha ottenuto risultati eccezionali: numerose medaglie paralimpiche e titoli mondiali, culminati con le vittorie ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016.

Oltre ai successi sportivi, Zanardi è diventato un punto di riferimento anche umano e motivazionale, grazie al suo approccio positivo alla vita e alla capacità di trasformare le difficoltà in nuove opportunità.

Negli anni successivi ha continuato a essere attivo nello sport e in progetti legati alla disabilità, diventando una delle personalità italiane più amate e rispettate a livello internazionale.