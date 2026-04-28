Cosenza, alla BCC Mediocrati l’attestato del Registro Imprese Storiche di Unioncamere

COSENZA – Dalla Camera di Commercio di Cosenza alla BCC Mediocrati è stato conferito l’attestato di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, prestigioso riconoscimento riservato alle realtà italiane con almeno 100 anni di attività continuativa.

Riconoscimento conferito al presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino

Il riconoscimento è stato conferito al presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, componente del Consiglio camerale in rappresentanza del settore bancario. Fondata nel 1906, la BCC Mediocrati celebra 120 anni di storia, rappresentando un punto di riferimento per il credito cooperativo e per lo sviluppo economico del territorio. Nel corso dell’evento è stato proiettato un video che ha ripercorso le tappe principali della storia della banca, dalle origini fino ai giorni nostri.

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, insieme al Segretario generale Erminia Giorno e ai componenti del Consiglio camerale, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento conferito: “siamo orgogliosi di premiare una realtà che rappresenta l’economia reale del territorio e che, nel tempo, ha saputo coniugare tradizione e innovazione”.