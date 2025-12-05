Allarme sicurezza a Cosenza, Falvo: «la città non è più sicura. Il Comune chieda subito Strade Sicure»

COSENZA – Anche a Cosenza è allarme sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza e microcriminalità avvenuti in città. A lanciare l’allarme è Fabrizio Falvo, referente di Cosenza Futura, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e l’attivazione del protocollo governativo “Strade Sicure”, mirato al rafforzamento della presenza delle forze armate e delle forze dell’ordine sul territorio.

Falvo: «Situazione insostenibile: è allarme sicurezza »

Falvo parla di una situazione “diventata ormai insostenibile”, ricordando gli episodi che negli ultimi giorni hanno sconvolto la comunità: prima l’aggressione brutale ai danni di Cristian, poi il furto registrato questa al Bar San Francesco in piazza Europa. «Tutto questo – afferma Falvo – sta generando paura, insicurezza e un clima di tensione che non può più essere ignorato».

Il Comune di Cosenza si faccia promotore di un’azione concreta

Secondo il rappresentante di Cosenza Futura, è il momento che il Comune si faccia promotore di un’azione concreta avviando un confronto diretto con la Prefettura. «Serve – sostiene – una richiesta ufficiale per attivare Strade Sicure e incrementare pattugliamenti e presidi nelle zone più esposte. Le istituzioni hanno il dovere di garantire ai cittadini il diritto fondamentale alla sicurezza».

Cosenza Futura “Chi esce non può avere paura”

Falvo ricorda come il tema dell’ordine pubblico non sia un semplice capitolo amministrativo, ma un elemento essenziale della qualità della vita urbana: «Cosenza non può rassegnarsi a diventare una città dove si esce con paura o dove i commercianti vivono sotto assedio. Occorre un segnale forte e immediato». Cosenza Futura, conclude Falvo, continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare ogni intervento utile “per riportare tranquillità e rispetto della legalità in tutta la città”.