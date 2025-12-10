Allarme sicurezza a Cosenza, residenti esasperati. Caruso promette più controlli all’Autostazione

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato a Palazzo dei Bruzi una delegazione del Comitato spontaneo dei residenti dell’area Autolinee e di viale delle Medaglie d’Oro, per discutere della situazione “difficile e insostenibile” in cui versa l’intera zona.

Le criticità più rilevanti riguardano la sicurezza nelle ore serali, in particolare all’interno dell’autostazione, nella villetta delle Radio Libere e in alcune aree commerciali dove non sempre vengono rispettate le norme sul decoro urbano.

Il sindaco di Cosenza: “Questione sicurezza seguita con attenzione”

“Conosco molto bene la problematica – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – ma il Comune di Cosenza non ha competenze dirette sulla riqualificazione o sullo spostamento dell’autostazione. Avevamo già chiesto a Ferrovie della Calabria interventi volti allo spostamento del terminal a Vaglio Lise, dove avrebbe dovuto sorgere un Hub dei trasporti, mantenendo in centro solo una ridotta area di scambio per i pullman elettrici.

La questione della sicurezza è seguita con attenzione dalla Prefettura di Cosenza, con cui se ne discute da tempo nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Comprendo la preoccupazione dei residenti e ritengo necessario intervenire affinché la situazione trovi una soluzione definitiva”.

Richieste dei residenti e azioni previste

Tra le richieste avanzate dal comitato, la principale è la presenza di una maggiore polizia municipale nell’area. Il sindaco ha accolto la proposta, spiegando che finora non è stato possibile garantirla a causa della carenza di organico.

“Con l’arrivo di nuove unità – ha aggiunto – cercheremo di rafforzare i controlli della polizia locale, per una maggiore percezione di sicurezza e per far rispettare le norme sul decoro urbano e sul corretto smaltimento dei rifiuti”.

Potenziamento dell’illuminazione pubblica

Il sindaco Caruso ha condiviso anche la necessità di potenziare l’illuminazione nella villetta delle Radio Libere. Il progetto comunale di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, già approvato, prevede interventi nelle aree più esposte dal punto di vista della sicurezza, tra cui l’area Autolinee.

“Sono al vostro fianco – ha concluso Caruso – e farò tutto ciò che rientra nelle mie competenze e responsabilità per risollevare questa zona, restituendole la dignità che merita e garantendo ai residenti una migliore qualità della vita”.

Il ruolo della Prefettura e di Ferrovie della Calabria

Al termine dell’incontro, il sindaco ha informato il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, dell’esigenza di affrontare con urgenza la questione della sicurezza dell’area Autolinee, già attenzionata dalla Prefettura, chiedendo la convocazione di una nuova riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto ha accolto la richiesta e ha manifestato piena disponibilità a convocare il Comitato entro il mese di dicembre o, al massimo, nella prima decade di gennaio 2026.

Positiva anche l’interlocuzione avviata con il commissario di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo, che il sindaco incontrerà nei prossimi giorni per sollecitare l’avvio di interventi di riqualificazione dell’autostazione di proprietà dell’azienda.