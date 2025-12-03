Ciclone e allerta arancione nel cosentino, scuole chiuse domani in alcuni comuni – ELENCO

COSENZA – A seguito dell‘allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani (sullo ionio Cosentino), a causa di una forte andata di maltempo che colpirà la regione per le prossime 24 ore con possibili nubifragi, stanno man mano arrivando le prime ordinanze di chiusure per quanto riguarda le scuole da parte dei sindaci della provincia ci Cosenza. Scuole chiuse ad Acri e Longobucco mentre a San Giovanni in Fiore le lezioni saranno sospese ma per problemi relativi alla mancanza di acqua per l’’interruzione del servizio idrico dalle ore 9:00 alle 16:00 a seguito di un intervento tecnico programmato a Trepidò.

Allerta arancione: scuole chiuse elenco – IN aggiornamento

Molti i Comuni che hanno attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari: attivati i settori Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia e tutti gli altri settori coinvolti. Scuole chiuse domani ecco l’elenco provvisorio

Acri

Longobucco