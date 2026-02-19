Allerta arancione sul Tirreno e nel cosentino: scuole chiuse domani 20 febbraio in diversi comuni | ELENCO

COSENZA – Scuole chiuse domani – venerdì 20 febbraio – a Cosenza, Montalto Uffugo e in tanti altri Comuni della provincia (a Rende sono chiuse per la festa patronale) e dell’area urbana, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale. Il provvedimento interessa anche il versante tirrenico della provincia di Cosenza e le zone interne del Cosentino. Tra la notte e la giornata di venerdì 20 febbraio, il maltempo tornerà a colpire con decisione soprattutto i versanti occidentali e le aree interne della provincia di Cosenza per l’arrivo dell’ennesimo ciclone, l’ultimo prima di una fase di stabilità meteo che dovrebbe durare dai 7 ai 10 giorni grazie all’arrivo dell’alta pressione.

Allerta arancione: temporali, raffiche di vento e neve sui rilievi

Nell’allerta meteo arancione “sono previste piogge diffuse e temporali anche intensi, con il rischio di fenomeni persistenti“. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile Regionale c’è il rischio di “nubifragi localmente intensi, innalzamento dei livelli dei fiumi con possibili esondazioni, criticità idrogeologiche su bacini di grandi dimensioni”. Le precipitazioni saranno accompagnate da un calo deciso delle temperature. Attese nevicate oltre i 1300-1400 metri sui rilievi della Sila e del Pollino, mentre lungo le coste tirreniche si prevedono forti raffiche di vento e un moto ondoso in aumento, con possibili mareggiate.

Scuole chiuse Cosenza, l’ordinanza del sindaco

Il Sindaco Franz Caruso ha disposto per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città di Cosenza (nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado), compreso il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”. Nelle motivazioni del provvedimento del primo cittadino si è tenuto conto dei numerosissimi eventi franosi verificatisi a causa del maltempo che si protrae da diversi giorni e del fatto che il terreno dei versanti, con l’assorbimento di ulteriori quantitativi di acqua, potrebbe portare a nuovi smottamenti.

L’ordinanza del Sindaco ha tenuto in debito conto anche il fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione. A suffragare la decisione di chiudere le scuole anche ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni.

Scuole chiuse domani – ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Cosenza

Rende (scuole chiuse per festività patronale)

Montalto Uffugo

Acquappesa

Aiello Calabro

Altomonte

Amantea

Aprigliano

Belsito

Belmonte Calabro

Belvedere Marittimo

Bisignano

Bonifati

Buonvicino

Carolei

Casali del Manco

Castrolibero

Celico

Cerisano

Cetraro

Cleto

Colosimi

Diamante

Falconara Albanese

Figline Vegliaturo

Fiumefreddo Bruzio

Fuscaldo

Guardia Piemontese

Grimaldi

Lago

Longobardi

Malito

Mangone

Marano Marchesato

Marano Principato

Marzi

Mendicino

Montalto Uffugo

Paola

Parenti

Paterno Calabro

Piane Crati

Rogliano

Rota Greca

Rovito

San Fili

San Lucido

San Martino di Finita

San Vincenzo la Costa

Sant’Agata di Esaro

Santo Stefano di Rogliano

Scigliano

Spezzano della Sila

Torano Castello

Zumpano