Provincia
allerta meteo
Allerta arancione sul Tirreno e nel cosentino: scuole chiuse domani 20 febbraio in diversi comuni | ELENCO
Diversi Comuni della Provincia di Cosenza hanno annunciato la chiusura delle scuole a seguito dell’allerta arancione su tutto il Tirreno Cosentino e nelle zone interne della Provincia
COSENZA – Scuole chiuse domani – venerdì 20 febbraio – a Cosenza, Montalto Uffugo e in tanti altri Comuni della provincia (a Rende sono chiuse per la festa patronale) e dell’area urbana, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale. Il provvedimento interessa anche il versante tirrenico della provincia di Cosenza e le zone interne del Cosentino. Tra la notte e la giornata di venerdì 20 febbraio, il maltempo tornerà a colpire con decisione soprattutto i versanti occidentali e le aree interne della provincia di Cosenza per l’arrivo dell’ennesimo ciclone, l’ultimo prima di una fase di stabilità meteo che dovrebbe durare dai 7 ai 10 giorni grazie all’arrivo dell’alta pressione.
Allerta arancione: temporali, raffiche di vento e neve sui rilievi
Nell’allerta meteo arancione “sono previste piogge diffuse e temporali anche intensi, con il rischio di fenomeni persistenti“. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile Regionale c’è il rischio di “nubifragi localmente intensi, innalzamento dei livelli dei fiumi con possibili esondazioni, criticità idrogeologiche su bacini di grandi dimensioni”. Le precipitazioni saranno accompagnate da un calo deciso delle temperature. Attese nevicate oltre i 1300-1400 metri sui rilievi della Sila e del Pollino, mentre lungo le coste tirreniche si prevedono forti raffiche di vento e un moto ondoso in aumento, con possibili mareggiate.
Scuole chiuse Cosenza, l’ordinanza del sindaco
Il Sindaco Franz Caruso ha disposto per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città di Cosenza (nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado), compreso il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”. Nelle motivazioni del provvedimento del primo cittadino si è tenuto conto dei numerosissimi eventi franosi verificatisi a causa del maltempo che si protrae da diversi giorni e del fatto che il terreno dei versanti, con l’assorbimento di ulteriori quantitativi di acqua, potrebbe portare a nuovi smottamenti.
L’ordinanza del Sindaco ha tenuto in debito conto anche il fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione. A suffragare la decisione di chiudere le scuole anche ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni.
Scuole chiuse domani – ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Cosenza
Rende (scuole chiuse per festività patronale)
Montalto Uffugo
Acquappesa
Aiello Calabro
Altomonte
Amantea
Aprigliano
Belsito
Belmonte Calabro
Belvedere Marittimo
Bisignano
Bonifati
Buonvicino
Carolei
Casali del Manco
Castrolibero
Celico
Cerisano
Cetraro
Cleto
Colosimi
Diamante
Falconara Albanese
Figline Vegliaturo
Fiumefreddo Bruzio
Fuscaldo
Guardia Piemontese
Grimaldi
Lago
Longobardi
Malito
Mangone
Marano Marchesato
Marano Principato
Marzi
Mendicino
Montalto Uffugo
Paola
Parenti
Paterno Calabro
Piane Crati
Rogliano
Rota Greca
Rovito
San Fili
San Lucido
San Martino di Finita
San Vincenzo la Costa
Sant’Agata di Esaro
Santo Stefano di Rogliano
Scigliano
Spezzano della Sila
Torano Castello
Zumpano
Social