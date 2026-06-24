Allerta meteo in Calabria: violenta grandinata colpisce il Cosentino

COSENZA – Allerta meteo in Calabria. La Regione è interessata in queste ore da una nuova fase di instabilità atmosferica che ha portato la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo gialla su gran parte del territorio regionale. Il peggioramento delle condizioni climatiche si è manifestato con particolare intensità nell’area della Valle del Crati, dove nel pomeriggio una violenta tempesta di grandine ha colpito diversi comuni del Cosentino, in particolare Bisignano, con danni ad alcune strutture private. Diversi i disagi anche nel Catanzarese.

Secondo le prime segnalazioni, il fenomeno si è abbattuto rapidamente, accompagnato da una forte grandinata. In pochi minuti le strade si sono ricoperte di grossi chicchi di grandine, creando uno strato di ghiaccio, causando disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti. Alcuni automobilisti hanno rallentato o si sono fermati lungo le arterie principali per attendere il miglioramento delle condizioni meteo.

L’allerta meteo gialla emessa oggi e prevista anche per domani su tutta la la Calabria con condizioni di ordinaria criticità, ma con possibili fenomeni localmente intensi come temporali improvvisi, grandinate e raffiche di vento. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone interne e lungo le strade esposte a smottamenti o allagamenti.

Il peggioramento del tempo è legato all’arrivo di correnti instabili in quota che stanno attraversando il Sud Italia, favorendo lo sviluppo di celle temporalesche rapide ma particolarmente intense. Le condizioni dovrebbero restare variabili anche nelle prossime ore, con possibili nuovi episodi di maltempo a carattere locale.