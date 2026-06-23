Alloggi Aterp, De Cicco: «Da oltre 4 mesi bloccata la proposta di legge sulla sanatoria. Inaccettabile»

COSENZA – «A oltre quattro mesi dalla presentazione della proposta di legge n. 40, depositata il 9 febbraio 2026, la IV Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, presieduta dal consigliere Sergio Ferrari, non ha ancora avviato la discussione di un provvedimento che riguarda migliaia di famiglie calabresi residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica». È quanto denuncia il consigliere regionale Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti in Consiglio Regionale, che ha formalmente richiesto l’immediata calendarizzazione della proposta di legge relativa alla sanatoria degli alloggi Aterp.

Proposta di legge su alloggi Aterp, De Cicco: “Può dare risposte a migliaia di famiglie”

«Non stiamo parlando di una proposta marginale o di un tema secondario. Stiamo parlando di un provvedimento che può dare risposte concrete a migliaia di famiglie calabresi, garantire maggiore certezza abitativa e consentire alla Regione di recuperare importanti risorse economiche. Per questo ritengo incomprensibile e inaccettabile che, dopo oltre quattro mesi dalla sua presentazione, la proposta non sia stata ancora discussa.»

De Cicco evidenzia come il ruolo delle Commissioni consiliari sia quello di esaminare e valutare le proposte legislative nell’interesse dei cittadini: «La politica ha il dovere di decidere. Se una proposta è valida va approvata, se necessita di modifiche va migliorata, se non viene condivisa va respinta. Ma ciò che non può accadere è che una proposta di legge venga lasciata per mesi in un cassetto senza nemmeno essere trattata. Questo non è rispetto delle istituzioni e non è rispetto dei cittadini.»

“Proposta che potrebbe risolvere problematiche presenti da anni”

Secondo il capogruppo DPM, la vicenda assume un peso ancora maggiore perché riguarda una materia particolarmente sentita sul territorio: «Parliamo di famiglie che attendono risposte, di cittadini che vivono negli alloggi Aterp e di una proposta che potrebbe contribuire a risolvere problematiche esistenti da anni. Ignorare o rinviare all’infinito la discussione di questi temi significa allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni.»

«Mi auguro che il Presidente della IV Commissione, Sergio Ferrari, voglia porre fine a questa situazione e calendarizzare immediatamente la proposta di legge. I calabresi hanno diritto a conoscere la posizione della Commissione e del Consiglio Regionale su una questione così importante. Quello che non meritano è il silenzio.»