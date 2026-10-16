Alluvioni in Calabria, arriva la nuova piattaforma: all’Unical la strategia per prevenire i rischi

RENDE (CS) – Nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Prefettura e Regione Calabria, d’intesa con il presidente della Giunta regionale, si è tenuta oggi, presso l’Aula Magna Beniamino Andreatta dell’Università della Calabria, una riunione operativa per individuare strategie condivise volte a mitigare il rischio idrogeologico e garantire la manutenzione dei corsi d’acqua.

All’incontro hanno partecipato i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici di tutti i Comuni della provincia, insieme al prefetto Rosa Maria Padovano, all’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, all’assessore all’Agricoltura e Forestazione Gianluca Gallo, al dirigente generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, al dirigente generale del Dipartimento Protezione civile Domenico Costarella, al direttore generale di Azienda Calabria Verde Giuseppe Oliva e al direttore dell’Area agraria del Consorzio unico di bonifica Antonio Rotella.

Rischio alluvioni, prevenzione del rischio idrogeologico: la strategia

In apertura dei lavori, il prefetto ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, soprattutto alla luce della fragilità del territorio provinciale, aggravata dalle avversità atmosferiche che hanno caratterizzato la scorsa stagione invernale. Da qui la necessità di mettere in campo interventi di prevenzione efficaci, capaci di ridurre il rischio idrogeologico e limitare le conseguenze degli eventi meteorologici estremi.

Una nuova piattaforma digitale per monitorare il territorio

Al centro dell’incontro la presentazione del masterplan degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e l’introduzione di un innovativo strumento digitale di monitoraggio messo a disposizione di tutti i Comuni: la piattaforma WebGis, illustrata dal dirigente del Dipartimento Ambiente.

All’interno del sistema sono stati censiti e geolocalizzati tutti i canali di scolo, i reticoli idrografici e le aste fluviali. L’obiettivo è migliorare la conoscenza del territorio e rendere più efficaci gli interventi di prevenzione, favorendo un dialogo costante tra Regione e amministrazioni comunali.

Pulizia e messa in sicurezza di fiumi e torrenti

Ai Comuni è stata inoltre offerta la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti strumentali della Regione, Azienda Calabria Verde e Consorzio unico di bonifica, per realizzare interventi di pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

Nel corso della riunione sono intervenuti anche alcuni sindaci, che hanno evidenziato le criticità riscontrate nei rispettivi territori e auspicato un’azione regionale sempre più efficace.

I lavori si sono conclusi con gli interventi degli assessori Gianluca Gallo e Antonio Montuoro, che hanno ribadito la vicinanza della Regione ai territori e la necessità di una collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte. La prevenzione dei rischi idrogeologici richiede infatti un impegno condiviso, con l’obiettivo di tutelare le comunità, ridurre la vulnerabilità del territorio e migliorare la sicurezza dei corsi d’acqua.