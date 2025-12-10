Alta velocità Salerno-Reggio: talpe meccaniche giganti al lavoro per 3 nuove gallerie ferroviarie

MILANO – Nuovo passo decisivo per l’Alta Velocità con il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia: è stato avviato lo scavo di tre nuove gallerie ferroviarie sul Lotto 1A della linea ad alta velocità e alta capacità Salerno–Reggio Calabria, realizzato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS Italiane). La linea fa parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e rappresenta un progetto strategico per la connessione del Sud Italia con il Nord Italia e l’Europa.

Alta Velocità: “Nuove TBM in azione sul Lotto 1A”

Grazie all’attivazione di tre nuove TBM (Tunnel Boring Machine), sono ora operative tutte e quattro le talpe meccaniche previste per la realizzazione delle otto gallerie naturali da scavare in meccanizzato sul Lotto 1A, che collegherà Battipaglia a Romagnano.

Dopo l’avvio nei mesi scorsi della gigantesca talpa meccanica Partenope, impegnata nello scavo della galleria Saginara, hanno acceso i motori altre tre TBM: Leucosia, Ligea e Mireille, il cui funzionamento e manutenzione coinvolge oltre 300 tecnici specializzati.

Con una testa fresante di oltre 13 metri, Leucosia e Ligea sono, insieme a Partenope, le tre TBM più grandi di Webuild in azione in Europa. I loro nomi, scelti con un contest pubblico, richiamano il mito delle Sirene del Golfo di Salerno.

Dettagli sugli scavi delle gallerie

Leucosia ha iniziato il traforo della galleria Serra Lunga , lunga oltre 800 metri a canna singola e doppio binario. Dopo il completamento, proseguirà con le gallerie Acerra e Petrolla , intervallate da viadotti di linea .

Ligea scava il tunnel Piano Grasso , lungo 2,2 km e a doppio binario, seguito dalla galleria Contursi .

Mireille, già utilizzata per la metropolitana di Parigi, lavora sulla galleria Caterina, lunga oltre 1 km e a singolo binario. Con una testa fresante di oltre 10 metri, è la prima TBM rigenerata nella fabbrica di Webuild a Terni, pensata per il reimpiego in ottica di economia circolare. Successivamente, Mireille sarà destinata alla galleria Sicignano.

Gallerie artificiali e viadotti

Sul Lotto 1A proseguono le lavorazioni per le gallerie artificiali, mentre nelle prossime settimane inizierà lo scavo della galleria naturale Cerreta con metodo tradizionale.

Sono in corso anche i lavori per i viadotti di linea, tra cui il più lungo della tratta, che scavalcherà l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Questo ponte ad arco ferroviario, lungo 120 metri, sarà il più lungo in Italia per tipologia.

Il Lotto 1A e il Consorzio Xenia

Il Lotto 1A, affidato al Consorzio Xenia (Webuild leader, Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro), si estende nella provincia di Salerno e prevede:

35 km di linea ferroviaria veloce tra Battipaglia e Romagnano

20 gallerie e 19 viadotti

Coinvolgimento di oltre 1.000 persone e circa 430 aziende

Altri progetti sulla direttrice Salerno–Reggio Calabria

Webuild si è aggiudicata anche il Raddoppio Cosenza–Paola/San Lucido, con oltre 22 km di nuova linea, inclusa la Galleria Santomarco, lunga 15 km.

Questi due lotti fanno parte dei numerosi progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia e isole, per un valore complessivo di circa 15 miliardi di euro, che danno occupazione a 8.700 persone e coinvolgono oltre 7.600 fornitori.