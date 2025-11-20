Ad alta velocità nel centro cittadino e in stato di ebbrezza, deferito un uomo

VIBO VALENTIA – Percorreva il centro cittadino ad alta velocità, con un’auto di grossa cilindrata e, fermato per un controllo da parte degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per effettuare l’alcol test, non solo si è rifiutato ma è andato anche in escandescenza opponendo una ferma resistenza nei confronti degli operatori.

Per questi motivi un uomo, originario di Nicotera, è stato deferito in stato di libertà alla competente A.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere contestata la sanzione amministrativa per la circolazione ad alta velocità.

Sulla scorta delle risultanze emerse dal primo intervento degli operatori, a seguito della immediata successiva attività istruttoria esperita dalla locale Divisione Anticrimine, il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento dell’avviso orale. Inoltre, la Divisione Anticrimine sta valutando per l’uomo l’avvio del procedimento amministrativo strumentale alla successiva emissione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia.

Deferito un uomo, un altro ammonito per violenza di genere

Nell’ambito preventivo e di contrasto a tutte quelle condotte riconducibili nell’ambito della violenza di genere, il Questore di Vibo Valentia, ha inoltre emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di Vibo Valentia che posto in essere condotte persecutorie, minatorie, di violenza verbale e psicologica verso una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, oramai terminata.

Tutte azioni riconducibili nell’ambito di violenza di genere. Proprio per evitare ulteriori conseguenze per la persona offesa, il Questore ha ammonito l’uomo invitandolo a tenere una condotta conforme a legge, informandolo della possibilità di sottoporsi ad un percorso trattamentale presso un Centro per Uomini Autori di Violenza.