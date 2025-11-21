Altomonte, il Comune sciolto per infiltrazioni mafiose: la decisione del Consiglio dei Ministri

ALTOMONTE (CS) – Il Consiglio dei Ministri, a seguito della riunione di ieri, 20 novembre 2025 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Giorgia Meloni, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Altomonte (Cs) per “accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata” che, secondo il Governo, avrebbero compromesso il buon andamento dell’azione amministrativa.

La decisione, proposta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stata adottata ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali. La gestione dell’ente sarà affidata a una commissione straordinaria per 18 mesi.

La misura arriva al termine dell’attività della Commissione d’indagine prefettizia insediata nei mesi scorsi. A gennaio, infatti, il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano aveva disposto l’accesso agli atti nel Comune di Altomonte per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nelle attività politiche o gestionali dell’ente.

In quell’occasione il sindaco Giampietro Coppola aveva commentato la decisione parlando di “stupore e sorpresa, un fulmine a ciel sereno”, ma anche di “piena fiducia nell’operato della Commissione”. Coppola aveva sottolineato la serenità rispetto al lavoro svolto dalle sue amministrazioni e aveva dichiarato che l’ente avrebbe garantito massima collaborazione, aggiungendo che eventuali irregolarità sarebbero state attribuite a chi di competenza “in maniera inequivocabile e personale”.