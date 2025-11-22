Altomonte: tre funzionari prendono le redini del Comune sciolto per infiltrazioni mafiose

ALTOMONTE (CS) – Si è insediata oggi al comune di Altomonte la commissione nominata dalla prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, che gestirà l’Ente, per almeno 18 mesi, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale disposto giovedì dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

I componenti della commissione sono il viceprefetto Giuseppe Di Martino, capo di Gabinetto della Prefettura di Cosenza, Lucia Fratto, viceprefetta aggiunta in servizio alla Prefettura di Catanzaro, e Francesca Iannò, funzionaria economico-finanziaria in servizio alla Prefettura di Reggio Calabria.