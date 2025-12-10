Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Ad Altomonte “Le Luci blu del Natale”, bambini addobbano l’albero insieme ai Carabinieri

Provincia

Ad Altomonte “Le Luci blu del Natale”, bambini addobbano l’albero insieme ai Carabinieri

Una mattinata di festa e legalità ad Altomonte. Protagonisti i bambini delle scuole elementari e i militari dell’Arma. Doni, letterine e disegni in una giornata di condivisione

Pubblicato

3 minuti fa

il

Altomonte albero natale carabinieri 01

ALTOMONTE (CS) – La caserma dei Carabinieri di Altomonte ieri, ha ospitato un evento davvero speciale che ha visto protagonisti i bambini delle scuole elementari e i militari. In un clima di gioia e condivisione, i più piccoli hanno aiutato i Carabinieri ad addobbare l’albero di Natale, trasformando la sede istituzionale in un luogo di festa e vicinanza alla comunità.

Altomonte: “Le luci blu del Natale”

L’iniziativa, denominata “Le luci blu del Natale” – con un richiamo ai colori istituzionali e alle prossime festività natalizie, promossa dal Comando Generale dell’Arma nell’ormai solco delle svariate progettualità sulla “Cultura della Legalità” – ha avuto l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla figura del Carabiniere, che oltre ad essere simbolo di autorità, è soprattutto protezione, ascolto e presenza quotidiana sul territorio.

Altomonte albero natale carabinieri 03

Sorrisi, colori e decorazioni fatte a mano hanno riempito il cortile della caserma, mentre i militari aiutavano i piccoli a sistemare le palline e le luci sull’albero. Dopo l’accensione ufficiale delle luci, i Carabinieri hanno scartato un pacco regalo per i ragazzi, donando a tutti diari e penne a tema Arma, mentre i bambini hanno consegnato disegni e letterine realizzate in classe.

Non sono mancati momenti di emozione, soprattutto quando i più piccoli hanno letto alcune loro letterine e regalato ai loro Carabinieri una “stella di natale”. L’evento si è concluso con un abbraccio collettivo sotto l’albero illuminato, simbolo di legalità, speranza e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un appuntamento che, viste le reazioni entusiaste, promette di diventare una tradizione annuale.

Altomonte albero natale carabinieri 02

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA