Ad Altomonte “Le Luci blu del Natale”, bambini addobbano l’albero insieme ai Carabinieri

ALTOMONTE (CS) – La caserma dei Carabinieri di Altomonte ieri, ha ospitato un evento davvero speciale che ha visto protagonisti i bambini delle scuole elementari e i militari. In un clima di gioia e condivisione, i più piccoli hanno aiutato i Carabinieri ad addobbare l’albero di Natale, trasformando la sede istituzionale in un luogo di festa e vicinanza alla comunità.

Altomonte: “Le luci blu del Natale”

L’iniziativa, denominata “Le luci blu del Natale” – con un richiamo ai colori istituzionali e alle prossime festività natalizie, promossa dal Comando Generale dell’Arma nell’ormai solco delle svariate progettualità sulla “Cultura della Legalità” – ha avuto l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla figura del Carabiniere, che oltre ad essere simbolo di autorità, è soprattutto protezione, ascolto e presenza quotidiana sul territorio.

Sorrisi, colori e decorazioni fatte a mano hanno riempito il cortile della caserma, mentre i militari aiutavano i piccoli a sistemare le palline e le luci sull’albero. Dopo l’accensione ufficiale delle luci, i Carabinieri hanno scartato un pacco regalo per i ragazzi, donando a tutti diari e penne a tema Arma, mentre i bambini hanno consegnato disegni e letterine realizzate in classe.

Non sono mancati momenti di emozione, soprattutto quando i più piccoli hanno letto alcune loro letterine e regalato ai loro Carabinieri una “stella di natale”. L’evento si è concluso con un abbraccio collettivo sotto l’albero illuminato, simbolo di legalità, speranza e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un appuntamento che, viste le reazioni entusiaste, promette di diventare una tradizione annuale.