Sciolto il Comune di Altomonte, prefetto nomina la Commissione straordinaria che guiderà l’ente

COSENZA – A seguito della deliberazione adottata ieri dal Consiglio dei Ministri, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Altomonte e l’affidamento della gestione dell’Ente a una Commissione straordinaria, il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, è intervenuto oggi con un provvedimento di sospensione di tutti gli organi di governo del Comune.

Altomonte, nominati tre commissari

Il decreto è stato emanato ai sensi dell’art. 143, comma 12, del Testo Unico degli Enti Locali, e si è reso necessario – come sottolinea la Prefettura – “ricorrendo urgenti motivi connessi all’esigenza di garantire la normale attività amministrativa dell’Ente, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento”.

Per assicurare la continuità amministrativa, il Prefetto ha nominato tre Commissari prefettizi per la provvisoria gestione del Comune:

– Giuseppe Di Martino, Viceprefetto e Capo di Gabinetto della Prefettura di Cosenza;

– Lucia Fratto, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro;

– Francesca Iannò, Funzionario Economico-Finanziario della Prefettura di Reggio Calabria.

La Commissione straordinaria assumerà da subito tutti i poteri spettanti agli organi elettivi, garantendo amministrazione, continuità e regolarità gestionale dell’Ente fino all’insediamento previsto dal decreto presidenziale.