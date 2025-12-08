Segnala una notizia

Altomonte, violento scontro tra un’auto e uno scooter con a bordo due ragazzi. Grave un 17enne

Due 17enni coinvolti nello scontro con un’auto. Il passeggero sbalzato dal mezzo dopo l’impatto ricoverato in coma farmacologico

1 ora fa

ALTOMONTE (CS) – Un grave incidente stradale ha scosso nelle ultime ore la comunità di Altomonte. Un’auto e uno scooter, con a bordo due diciassettenni, sono rimasti coinvolti in un violento impatto le cui cause sono in corso di accertamento. Lo scontro è avvenuto nei pressi di contrada Casello, lungo una strada comunale interna che collega la zona  alla viabilità provinciale.

Il passeggero in coma farmacologico

Ad avere la peggio dall’impatto i due giovani, entrambi dotati di casco, subito soccorsi dal 118 e poi trasferiti all’Ospedale Annunziata di Cosenza. A riportare le conseguenze più gravi è stato il passeggero dello scooter, sbalzato dal mezzo dopo l’impatto. Il ragazzo si trova ricoverato in coma farmacologico indotto e le sue condizioni destano forte preoccupazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. L’altro 17enne che guidava lo scooter ha invece riportato alcune lesioni più lievi.

Oltre ai sanitari del 118 sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Altomonte e della compagnia di Castrovillari per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al conducente dell’auto sarebbe stato effettuato anche l’alcol test, mentre gli accertamenti proseguono per stabilire con precisione responsabilità.

