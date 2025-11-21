Amaco: c’è il via libera dalla Regione. Passaggio a CoMeTra, salvi 120 posti di lavoro

CATANZARO – È arrivata la “fumata bianca” che in molti attendevano per il futuro di Amaco e dei suoi 120 dipendenti. Un passo importante per garantire continuità, tutele e futuro ai lavoratori. La vertenza si è sbloccata grazie all’intervento della Regione Calabria, che ha dato il via libera al trasferimento dell’intera azienda di trasporto pubblico di Cosenza, inclusi appunto i lavoratori, al Consorzio Co.Me.Tra. (Consorzio Meridionale Trasporti), partecipata indirettamente dalla Regione Calabria, tramite la società Ferrovie della Calabria S.r.l., e concessionaria regionale del servizio TPL in regime transitorio.

Il tavolo tecnico in Regione

L’accordo è stato formalizzato ieri in una cruciale riunione tecnica coordinata dall’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, a cui hanno preso parte tutte le parti in causa: il dirigente del settore trasporti Giuseppe Pavone, il presidente di Cometra e commissario delle Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo, il curatore fallimentare di Amaco, Fernando Caldiero, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, un legale dei creditori e tutte le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Confail Faisa).

Amaco sotto l’ala di Cometra: scongiurati i licenziamenti collettivi

Il passaggio a Cometra dell’azienda pubblica che ha gestito per decenni e sta gestendo il trasporto pubblico locale nell’area urbana cosentina, garantirà la piena continuità aziendale e, soprattutto, salverà integralmente i 120 posti di lavoro. L’impegno è di formalizzare l’operazione entro il 31 gennaio 2026, data in cui scadrà l’ultima proroga dell’esercizio provvisorio.

Questa mossa bloccherà l’iter dei licenziamenti collettivi che era stato preannunciato dal curatore fallimentare nei giorni scorsi. Il passaggio sarà garantito tramite l’applicazione dell’articolo 2112 del Codice civile, volto a mantenere i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

L’impegno assunto ieri in regione sarà ufficializzato nel prossimo Consiglio di Amministrazione di Co.Me.Tra. al quale parteciperà anche l’ingegnere Francesco Azzato, dirigente comunale di Urbanistica e Trasporti di Cosenza, per assicurare la sinergia con l’Amministrazione Bruzia. Ma l’operazione non riguarda solo il personale. Cometra acquisirà in locazione l’intero complesso aziendale di AMACO, inclusi parcheggio, officina e uffici. L’assessore ai trasporti della Regione Calabria Gianluca Gallo, che aveva istituito il tavolo tecnico per concretizzare il passaggio dell’azienda di trasporto cosentina a Cometra ha espresso con chiarezza la volontà istituzionale di mantenere una gestione pubblica, assicurando che «nulla dell’azienda debba andare in mano ai privati».

Rilancio del servizio di trasporto a Cosenza

L’assessore Gallo ha manifestato viva soddisfazione per l’esito della trattativa, definendolo «Un passo avanti sostanziale nella soluzione della vicenda».

«Nessun posto di lavoro verrà perso. Salveremo tutta la realtà aziendale» ha aggiunto ancora Gallo, sottolineando come questa operazione sia in linea con il programma regionale di potenziamento del trasporto pubblico locale, già avviato con il recente trasferimento di venti nuovi autobus nella città di Cosenza. Anche le organizzazioni sindacali hanno espresso piena soddisfazione, parlando di “impegno politico mantenuto in toto da parte della Regione Calabria” e di una “piena sinergia tra tutti gli attori coinvolti nella vicenda” con l’obiettivo di superare definitivamente il periodo di crisi e assicurare un servizio efficiente alla città di Cosenza.

Dalla bancarotta al salvataggio: cronistoria del dissesto Amaco

Il lieto fine chiude un capitolo drammatico per l’azienda di trasporto pubblico della città di Cosenza. La crisi di Amaco era deflagrata con la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Cosenza il 30 novembre 2022, a seguito di un’indagine che aveva evidenziato l’insolvenza e l’aggravamento della situazione economica. Il Tribunale di Cosenza ha poi dichiarato l’azienda in liquidazione giudiziale il 16 novembre 2023.

I numeri del collasso erano impietosi: debiti accumulati per oltre 16 milioni di euro e un patrimonio netto negativo superiore ai 10 milioni, che aveva azzerato il capitale sociale. La Procura aveva parlato apertamente di un “dissesto irreversibile” e aveva contestato all’ex amministratore unico gravi responsabilità, ipotizzando reati che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio.

Aste deserte e il fattore Cometra

A fronte del dissesto, il Curatore della liquidazione giudiziale aveva tentato più volte, ottenendo proroghe dell’esercizio provvisorio, di vendere o affittare il ramo TPL dell’azienda, che include anche la quota del 17,86% in Cometra. Tuttavia, le aste sono andate deserte. L’ultima, tenutasi ad aprile 2025 con un prezzo ribassato a circa 3,2 milioni di euro, non ha visto arrivare alcuna offerta. Sulla scarsa appetibilità pesava in particolare la vicina scadenza, fissata proprio al 2026, della concessione regionale di chilometraggio.

L’accordo siglato ieri bypassa l’iter delle aste e formalizza un passaggio a 360 gradi di Amaco a Cometra. Oltre al personale, il Consorzio Meridionale Trasporti acquisirà in locazione (fitto) l’intero complesso aziendale di contrada Torrevecchia, comprensivo di officina, parcheggio e uffici.