Area Urbana
Amaco: soppressa la storica fermata di Campagnano. Attivo da oggi il nuovo capolinea di via Kennedy
L’Amaco comunica, a partire da oggi, lo stop alla fermata di via Trieste a Campagnano: la Linea Circolare Veloce sposta il capolinea in via Kennedy, vicino al Parco Robinson
RENDE – L’Amaco comunica che da oggi, 27 aprile 2026, viene definitivamente soppressa la fermata storica di Campagnano su Via Trieste, situata di fronte al Bar Occhiuto & Bozzo. Il provvedimento è stato adottato in seguito a un’ordinanza del Comune di Rende.
Stop fermata Campagnano, nuovo capolinea in via Kennedy
La modifica riguarda la Linea Circolare Veloce Rende. Gli autobus effettueranno ora il capolinea su via Kennedy, presso il golfo di fermata istituito dall’amministrazione comunale. La nuova fermata si trova nelle vicinanze del Parco Robinson. L’azienda invita i cittadini a utilizzare la nuova fermata per i propri spostamenti. “Si invita pertanto l’utenza a utilizzare la nuova fermata sopra indicata”.
La società si scusa per eventuali disagi legati alla modifica del servizio e ringrazia gli utenti per la collaborazione. Un cambiamento che rientra nella riorganizzazione della mobilità urbana sul territorio.
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